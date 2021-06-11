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Леса в Украине: сколько денег тратили на восстановление в последние 10 лет

Леса в Украине: сколько денег тратили на восстановление в последние 10 лет

Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта «Зеленая страна». Его цель – за 10 лет увеличить площади лесов в Украине на 1 млн гектаров. В частности, в ближайшие три года хотят высадить 1 млрд деревьев и это будет стоить, как сообщили в Минэкологии, 2 млрд грн.

Журналисты портала «Слово и дело» выяснили, сколько средств выделяли на охрану и защиту лесов в последние годы, а также какую площадь лесов удалось восстановить.

В 2011 году на ведение лесного хозяйства, охрану и защиту лесов потратили 584,5 млн грн. Общая площадь воспроизводства лесов составляла 72,4 тыс. гектаров, из них 50 тыс. – это восстановление, а 22,4 тыс. гектаров – создание новых лесов. Площадь рубок в 2011-м составила 421,8 тыс. гектаров.

В 2012 году воссоздали 70,1 тыс. гектаров лесов и израсходовали на лесное хозяйство 595,5 млн грн. В 2013 году расходы составили 586,7 млн грн, а восстановили 67,7 тыс. гектаров лесов.

На лесное хозяйство, охрану и защиту лесов в 2014 году потратили 444,3 млн грн. Восстановили 58 тыс. гектаров лесов и только 5 тыс. гектаров из них это было создание новых лесов. В последующие шесть лет площадь создания новых лесов уменьшилась еще почти вдвое.

В 2016-2018 годах на лесное хозяйство потратили рекордно мало средств. Меньше всего в 2016-м – всего 88 млн грн.

В 2019 году на леса ушло 408,1 млн грн. Общая площадь воспроизводства лесов составила 48,8 тыс. гектаров. В прошлом году на лесное хозяйство потратили 431,4 млн грн, восстановили 44,8 тыс. гектаров лесов. Площадь рубок при этом составляла 382 тыс. гектаров.

В госбюджете на текущий год на ведение лесного хозяйства, охрану и защиту лесов запланировано потратить 599 млн грн.


Инфографика: «Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
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