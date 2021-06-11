Леса в Украине: сколько денег тратили на восстановление в последние 10 лет

Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта «Зеленая страна». Его цель – за 10 лет увеличить площади лесов в Украине на 1 млн гектаров. В частности, в ближайшие три года хотят высадить 1 млрд деревьев и это будет стоить, как сообщили в Минэкологии, 2 млрд грн.
Журналисты портала «Слово и дело» выяснили, сколько средств выделяли на охрану и защиту лесов в последние годы, а также какую площадь лесов удалось восстановить.
В 2011 году на ведение лесного хозяйства, охрану и защиту лесов потратили 584,5 млн грн. Общая площадь воспроизводства лесов составляла 72,4 тыс. гектаров, из них 50 тыс. – это восстановление, а 22,4 тыс. гектаров – создание новых лесов. Площадь рубок в 2011-м составила 421,8 тыс. гектаров.
В 2012 году воссоздали 70,1 тыс. гектаров лесов и израсходовали на лесное хозяйство 595,5 млн грн. В 2013 году расходы составили 586,7 млн грн, а восстановили 67,7 тыс. гектаров лесов.
На лесное хозяйство, охрану и защиту лесов в 2014 году потратили 444,3 млн грн. Восстановили 58 тыс. гектаров лесов и только 5 тыс. гектаров из них это было создание новых лесов. В последующие шесть лет площадь создания новых лесов уменьшилась еще почти вдвое.
В 2016-2018 годах на лесное хозяйство потратили рекордно мало средств. Меньше всего в 2016-м – всего 88 млн грн.
В 2019 году на леса ушло 408,1 млн грн. Общая площадь воспроизводства лесов составила 48,8 тыс. гектаров. В прошлом году на лесное хозяйство потратили 431,4 млн грн, восстановили 44,8 тыс. гектаров лесов. Площадь рубок при этом составляла 382 тыс. гектаров.
В госбюджете на текущий год на ведение лесного хозяйства, охрану и защиту лесов запланировано потратить 599 млн грн.
Инфографика: «Слово и дело»
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Здоровая конкуренция: Шкарлет объяснил высокие зарплаты в «университете Зеленского»16 ч. назад - 489 7
Эксперт рассказал об изменении стоимости импортных посылок8 ч. назад - 580 6
Более половины украинцев — за сдерживание потребительских цен и тарифов за счет повышения налогов для крупного бизнеса10 ч. назад - 280 3
Автоматический арест счетов — разъяснение эксперта10 ч. назад - 3271 2
Энергетический дисбаланс Земли удвоился за 15 лет – NASAВчера, 22:02 - 556 2
Какие доходы для расчета субсидии будут учтены, если человек впервые подает документы на соцпомощь14 ч. назад - 4006
Автоматический арест счетов — разъяснение эксперта10 ч. назад - 3271 2
Как обменять старое водительское удостоверение на новое7 ч. назад - 1719 1
Эксперт рассказал, когда ожидать новый экономический кризис11 ч. назад - 1682 1
Какие строительные работы можно без разрешения проводить на собственном земельном участке4 ч. назад - 1530 1
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 349
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 861 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 943
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1268
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 680