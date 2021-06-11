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Во Львове директорам всех школ повысят зарплату до $1 тыс.

Во Львове директорам всех школ повысят зарплату до $1 тыс.

Директорам всех львовских школ повысили зарплату до 27 тысяч гривен. Повышение будет касаться и директоров сельских школ, которые вошли во Львовскую территориальную громаду в этом году.

Такое решение принял Исполнительный комитет Львовского городского совета, сообщает пресс-служба горсовета.

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Сейчас, по подсчетам заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, директора школ во Львове получают 10-15 тысяч гривен. Заработную плату им поднимут с 1 сентября до 27 тысяч гривен (что эквивалентно тысяче долларов).

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На повышение зарплат в этом году из городского бюджета выделят 15 миллионов гривен, а в 2021 году планируют выделить 45 миллионов.

«Это очень важный шаг, ведь в этом году у нас есть конкурсы на 44 директоров средних общеобразовательных учреждений”, — сказал Москаленко. В общем во Львовской ОТГ — 127 школ.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2021 года должностной оклад молодого учителя без категории составляет 4859 грн, что на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года.
  • Должностной оклад учителя высшей категории — 6461 грн, что на 1076 грн больше, чем с сентября 2020 года. Это должностной оклад за 18 часов работы в неделю. Зарплата может быть выше с учетом надбавок и премий.
  • В Государственном бюджете Украины на 2021 год на оплату труда с начислениями педагогических работников средних общеобразовательных учреждений предусмотрено 99,6 млрд грн. За эти средства будет производиться оплата труда свыше 400 тыс. учителей.
По материалам Finance.UA
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