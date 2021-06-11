Во Львове директорам всех школ повысят зарплату до $1 тыс.

Директорам всех львовских школ повысили зарплату до 27 тысяч гривен. Повышение будет касаться и директоров сельских школ, которые вошли во Львовскую территориальную громаду в этом году.
Такое решение принял Исполнительный комитет Львовского городского совета, сообщает пресс-служба горсовета.
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Сейчас, по подсчетам заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, директора школ во Львове получают 10-15 тысяч гривен. Заработную плату им поднимут с 1 сентября до 27 тысяч гривен (что эквивалентно тысяче долларов).
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На повышение зарплат в этом году из городского бюджета выделят 15 миллионов гривен, а в 2021 году планируют выделить 45 миллионов.
«Это очень важный шаг, ведь в этом году у нас есть конкурсы на 44 директоров средних общеобразовательных учреждений”, — сказал Москаленко. В общем во Львовской ОТГ — 127 школ.
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