Как избежать мошенников при покупки товаров с рук: ТОП-5 схем обмана

С развитием рынка интернет-торговли в Украине развиваются и методы онлайн-мошенничества. Причем жертвами становятся не только покупатели, но и продавцы.

Cпециально для Finance.ua гиперпространство объявлений izi.ua собрало ТОП-5 популярных схем обмана на сайтах объявлений и рассказали, как их избежать.

Схема 1: “Скиньте предоплату”. Как правило, аферисты привлекают внимание покупателей трендовыми вещами с низкой стоимостью. Главная задача — быстро взять аванс, пока клиент не заметил обмана. В основе метода лежит синдром упущенной выгоды: продавец уверяет, что за товарам выстроилась очередь, но достанется он тому, кто первый заберет или внесет предоплату.

Чтобы не рисковать, заказывайте доставку вещей наложенным платежом или воспользуйтесь опцией безопасной оплаты.

Схема 2: Рассылки фишинговых писем. Задача фишинговой ссылки — привести покупателя на сайт, похожий на популярный интернет-магазин. Расчет на то, что покупатель не заметит подмены, оформит покупку и оставит данные карты. Подобные письма могут приходить и покупателям, и продавцам.

Также могут приходить новостные рассылки с вложением или предупреждения о блокировании объявления, аккаунта либо пароля. Сообщения выглядят убедительно: в них присутствует логотип компании, адрес отправителя, верстка и т.д. Заподозрить неладное сложно.

Не переходите по ссылкам и не открывайте подозрительные файлы, которые присланы с незнакомого адреса. Если сайт выглядит подозрительно, проверьте наличие замочка в начале адресной строки. Такой символ означает, что сайт открывается через безопасный протокол HTTPS. Данные карты с такого ресурса будет перехватить сложнее.

Схема 3: “Скажите данные карты”. Мошенники откликаются на объявление, расхваливают товар и просят продать его только им. В качестве гарантии предлагают перевести предоплату. Для этого просят продавца сказать данные карты: номер, имя, срок действия и, главное, цифры с обратной стороны и код-подтверждение из СМС. Продавец не хочет терять клиента и сообщает аферистам информацию.

Для совершения перевода достаточно только номера карты и вашего имени. Не передавайте никому данные вашей банковской карты и не сообщайте о приходе СМС.

Схема 4: Покупка в спешке. При помощи этой схемы мошенники пытаются “впарить” некачественный товар. Под видом нового iPhone или Macbook в хорошем состоянии могут продать гаджет с дефектом. Выявить подобные неисправности можно только при тщательной проверке. Аферисты знают об этом и, чтобы успеть провернуть схему, торопят клиента. Могут сослаться, что через 10 минут назначена встреча со следующим покупателем и надо быстрее принять решение. Расчет на то, что под давлением клиент поверит продавцу на слово, и согласится на сделку без проверок.

Читайте также: Мошенники рассылают украинцам письма о «неуплаченных налогах»: как не стать жертвой

Перед тем как писать продавцу, проверьте дату регистрации аккаунта на площадке. Изучите комментарии покупателей, обратите внимание на рейтинг, который формируется на основе клиентских отзывов. Если его нет, а аккаунт зарегистрирован недавно, то это, как минимум, повод насторожиться.

Чтобы не тратить время зря, некоторые моменты можно прояснить еще до встречи. Например, если покупаете электронную технику, попросите прислать серийный номер устройства и скриншот с данными о состоянии батарей. Отказ сделать это будет поводом усомниться в честности продавца.

Схема 5: “Давайте продолжим переписку в мессенджере” — развод покупателей. “Мне не удобно тут переписываться, давайте перейдем в мессенджер” — подобными фразами аферисты пытаются увести покупателя за пределы площадки, чтобы в одном из сообщений отправить фишинговую ссылку. В чатах популярных сайтов объявлений система защиты блокирует сообщения с ссылками.

Никогда не переходите по ссылкам, присланным в подозрительных или непонятных сообщениях электронной почты, соцсетях и мессенджерах. Не стоит также загружать вложенные файлы из сообщений, которые не ждали.

Если все-таки стали жертвой обмана, то не теряйте времени — звоните в банк, чтобы заблокировать карту, а затем в киберполицию.