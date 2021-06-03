Мошенники рассылают украинцам письма о «неуплаченных налогах»: как не стать жертвой

В Украине мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение. Оно устанавливает на компьютер пострадавших удаленный скрытый доступ и отправляет документы на подконтрольные преступникам серверы.

Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.

Как все происходит? Хакеры на электронные почтовые ящики присылают письма якобы от имени государственных учреждений, имеющих контекст вроде: «вы не оплатили налоги. Детали в файле…», «на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении…» а когда пользователь загружает архив в приложении письма, его компьютер или смартфон инфицируется вирусами.

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“Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников”, – отмечают в ведомстве.

Сейчас известно, что такие письма распространяли, используя якобы электронный почтовый ящик Управления патрульной полиции Киева – kyiv2@patrol.police.gov.ua.

Что делать, чтобы не стать жертвой:

не загружайте из интернета зашифрованные архивы или архивы под паролем. При необходимости обратитесь к отправителю, чтобы уточнить, был ли факт отправки письма с вложением. Лучше вовсе заблокировать получение таких файлов через электронную почту;

прежде чем открыть вложения в электронных письмах или сообщениях, обращайте внимание на детали. Лучше воздержаться от загрузки вложений электронных писем от сомнительных отправителей. Также должно насторожить, если автор по неизвестным причинам изменил язык общения, тема письма является нетипичной для автора, а также сообщения, призывающие перейти по подозрительным ссылкам или открывать подозрительные файлы;

ограничьте возможность запуска выполняемых файлов;

периодически проводите проверку системы антивирусом и обновляйте базы сигнатур;

используйте лицензионные операционные системы и другое программное обеспечение, которое периодически обновляется;

регулярно выполняйте резервное копирование важных файлов;

как можно чаще обновляйте пароли доступа к важным системам и используйте двухфакторную аутентификацию.

Если же вы уже пострадали от мошенников, обращайтесь в Киберполицию по форме обратной связи или по телефону: 0 800 50 51 70.