Мошенники рассылают украинцам письма о «неуплаченных налогах»: как не стать жертвой

В Украине мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение. Оно устанавливает на компьютер пострадавших удаленный скрытый доступ и отправляет документы на подконтрольные преступникам серверы.
Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.
Как все происходит? Хакеры на электронные почтовые ящики присылают письма якобы от имени государственных учреждений, имеющих контекст вроде: «вы не оплатили налоги. Детали в файле…», «на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении…» а когда пользователь загружает архив в приложении письма, его компьютер или смартфон инфицируется вирусами.
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“Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников”, – отмечают в ведомстве.
Сейчас известно, что такие письма распространяли, используя якобы электронный почтовый ящик Управления патрульной полиции Киева – kyiv2@patrol.police.gov.ua.
Что делать, чтобы не стать жертвой:
Если же вы уже пострадали от мошенников, обращайтесь в Киберполицию по форме обратной связи или по телефону: 0 800 50 51 70.
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