Новые правила финансового лизинга: закон вступил в силу

Закон определяет общие правовые и организационные основы финансового лизинга в Украине в соответствии с международно-правовыми стандартами в этой сфере.
Закон является новой редакцией Закона Украины «О финансовом лизинге”.
Так, дано определение термина «финансовый лизинг», согласно которому финансовый лизинг – вид правовых отношений, по которым лизингодатель обязуется в соответствии с договором финансового лизинга на срок и за плату, определенные таким договором, передать лизингополучателю во владение и пользование в качестве объекта финансового лизинга имущество, принадлежащее лизингодателю на праве собственности и приобретенное им без предварительной договоренности с лизингополучателем, или имущество, специально приобретенное лизингодателем у продавца (поставщика) в соответствии с установленными лизингополучателем спецификациями и условиями, и предусматривает наличие хотя бы одного из признаков финансового лизинга, установленного этим Законом».
Законом определены признаки финансового лизинга.
«Лизинг считается финансовым, если к получателю лизинга переходят все риски и вознаграждения (выгоды), касающиеся пользования и владения объектом финансового лизинга, и выполняется хотя бы один из следующих признаков (условий):
Объектом финансового лизинга может быть имущество, определенное индивидуальными признаками и отвечающее критериям основных средств в соответствии с законодательством, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и в отношении которого законом не установлены ограничения по передаче его в лизинг.
Законом установлено, что не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона Украины “Об аренде государственного и коммунального имущества».
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