Новые правила финансового лизинга: закон вступил в силу

Закон определяет общие правовые и организационные основы финансового лизинга в Украине в соответствии с международно-правовыми стандартами в этой сфере.

Закон является новой редакцией Закона Украины «О финансовом лизинге”.

Так, дано определение термина «финансовый лизинг», согласно которому финансовый лизинг – вид правовых отношений, по которым лизингодатель обязуется в соответствии с договором финансового лизинга на срок и за плату, определенные таким договором, передать лизингополучателю во владение и пользование в качестве объекта финансового лизинга имущество, принадлежащее лизингодателю на праве собственности и приобретенное им без предварительной договоренности с лизингополучателем, или имущество, специально приобретенное лизингодателем у продавца (поставщика) в соответствии с установленными лизингополучателем спецификациями и условиями, и предусматривает наличие хотя бы одного из признаков финансового лизинга, установленного этим Законом».

Законом определены признаки финансового лизинга.

«Лизинг считается финансовым, если к получателю лизинга переходят все риски и вознаграждения (выгоды), касающиеся пользования и владения объектом финансового лизинга, и выполняется хотя бы один из следующих признаков (условий):

объект финансового лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75 процентов его первоначальной стоимости, а арендатор обязан на основании договора финансового лизинга, или другого договора, определенного договором финансового лизинга, в течение срока действия договора финансового лизинга приобрести объект лизинга с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене и на условиях, предусмотренных таким договором финансового лизинга или иным договором, определенным договором финансового лизинга;

сумма лизинговых платежей на момент заключения договора финансового лизинга равна первоначальной стоимости объекта лизинга или превышает ее;

балансовая (остаточная) стоимость объекта лизинга на момент истечения срока действия договора финансового лизинга, предусмотренного таким договором, составляет не более 25 процентов первоначальной стоимости цены такого объекта лизинга на начало срока действия договора финансового лизинга и т.д.»

Объектом финансового лизинга может быть имущество, определенное индивидуальными признаками и отвечающее критериям основных средств в соответствии с законодательством, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и в отношении которого законом не установлены ограничения по передаче его в лизинг.

Законом установлено, что не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона Украины “Об аренде государственного и коммунального имущества».

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