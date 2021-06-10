Введение е-трудовых. При увольнении работника работодатель должен будет выдавать соответствующий документ

С 10 июня 2021 года заработали электронные трудовые книжки, поскольку вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» от 05.02.2021 № 1217 – IX (далее — Закон № 1217).
Об этом сообщает Департамент правовой защиты ФПУ.
Итак, согласно внесенным изменениям, собственник или уполномоченный им орган обязан в день увольнения выдать работнику копию приказа (распоряжения) об увольнении, произвести с ним расчет в сроки, указанные в статье 116 Кодекса законов о труде Украины, а также по требованию работника внести надлежащие записи об увольнении в трудовую книжку, которая хранится у работника.
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В соответствии с новой редакцией статьи 47 КЗоТ, которую утвердил Закон № 1217, с 10.06.2021 года выдавать копию приказа об увольнении необходимо при любом основании увольнения работника.
До введения вышеуказанного изменения копию приказа при увольнении работника по инициативе работодателя выдавали в обязательном порядке, а по другим основаниям (по собственному желанию, по соглашению сторон и т. п) – по требованию работника.
Согласно Закону № 1217, Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления Закона в силу должен обеспечить разработку и утверждение нормативно-правовых актов, вытекающих из Закона, привести в соответствие с Законом свои нормативно-правовые акты.
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