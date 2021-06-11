Верховная Рада планирует закупить автомобилей на 18 млн грн

Аппарат Верховной Рады намерен закупить автомобили Toyota Camry.

Об этом стало известно из электронной системы Prozorro, где размещен соответствующий тендер. Предложения к нему будут принимать до 9 июля 2021 года, а аукцион проведут 16 августа 2021 года.

Отмечается, что Аппарат должен закупить 21 машину этой модели и получить их должны до 31 декабря 2021 года.

Согласно техническому заданию к тендеру, автомобили должны быть 2021 года выпуска, черного цвета, с объемом двигателя 2,48 куб. см и типом – бензиновый L4/16-клапанный; колесные диски – 17 дюймов, коробка передач – 8-ступенчатая, автоматическая.

Кроме этого, автомобиль должен быть укомплектован акустическим лобовым стеклом из тонированного полосой темно-синего цвета, обогревом заднего стекла с автотаймером, стеклоочистителями с датчиком дождя, подогревом сидений, климат- и круиз-контролем. Гарантия на автомобили – не менее 3 лет или 100 тысяч км пробега. Отгрузить автомобили победителю торгов будет необходимо до конца 2021 года.

В Украине новая Camry в базовой версии Comfort стоит 791 672 грн. Также модель доступна в еще трех версиях: Elegance (859 208 грн), Prestige (919 508 грн) и Premium (1 055 920 грн).

Ранее в автобазе Верховной Рады сообщали, что их автопарк насчитывает 186 единиц техники, из которых 144 легковых авто: 68 – Toyota Camry, 37 – Škoda Octavia, 28 – Opel Omega, 3 – Mercedes-Benz, 3 – Toyota Land Cruiser, 2 – Opel Combо, 1 – Volkswagen Phaeton, 1 – ГАЗ-3110, 1 – ЗАЗ-110551-71.