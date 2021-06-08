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«Нафтогаз» заблокировал счета 65 коммунальных предприятий

«Нафтогаз» заблокировал счета 65 коммунальных предприятий

НАК «Нафтогаз Украины», который тепловики обвинили в дискриминации и требуют снижения цены газа, заблокировал счета 65 коммунальных предприятий.

Об этом исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан рассказал РБК-Украина.

По его словам, средства, уплаченные гражданами за услуги с января — заморожены, а местные коммунальные предприятия остались без денег.

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Как пишет издание, вопрос тарифов и финансовое состояние предприятий ТКЭ — сейчас проблема номер один для местных властей. В феврале Кабинет Министров, НКРЭКУ, «Нафтогаз» и АГУ подписали меморандум о взаимопонимании. Он обозначал, что коммунальные предприятия не станут повышать цены на отопление и горячую воду, в обмен государство реструктуризирует их долги. Но центральная власть своей части «соглашения» пока не выполнила.

«Местная власть выполнила свои обязательства: во время отопительного сезона тарифы не повышали, была бесперебойная поставка услуг. А теперь стоит вопрос, как будут списаны возникшие долги, задолженности по штрафным санкциям и как „Нафтогаз“ разблокирует счета 65 коммунальных предприятий», — добавил Слобожан.

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По материалам РБК-Украина
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