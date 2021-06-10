Стоимость рабочей силы в Украине за год выросла почти на 20%

Государственная служба статистики обнародовала индексы стоимости рабочей силы в первом квартале 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 18,2%.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

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По данным статистического ведомства, больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере «Охрана здоровья и предоставление социальной помощи» — на 52,2% и в сфере «Искусство, спорт, развлечения и отдых» — на 35,8%.

В промышленности стоимость рабочей силы выросла на 12%, в строительстве — на 9,6%, в торговле — на 17,7%.

В отрасли «Информация и телекоммуникации» стоимость выросла на 20,9%, в сфере «Финансовая и страховая деятельность» — на 11,7%.

В сфере «Образование» стоимость рабочей силы выросла на 27,9%, в сфере «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — на 9,2%.



Таблица: Госстат

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