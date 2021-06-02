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Минфин обяжет компании раскрывать собственников

Минфин обяжет компании раскрывать собственников

Министерство финансов утвердило форму раскрытия структуры собственности юридических лиц.

Соответствующий приказ №163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности» издан Минфином 19 марта 2021 года и зарегистрирован Минюстом 8 июня 2021 года за №768/36390.

Структура собственности является официальным документом, который с целью установления конечного бенефициарного владельца юрлица должен в обязательном порядке предоставляться государственному регистратору.

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Структура собственности готовится в произвольной форме и является схематическим изображением, на котором отображаются все лица, которые прямо или косвенно владеют юрлицом самостоятельно или совместно с другими лицами.

В структуре собственности нужно указать размер участия каждого из собственников, а также указать лиц, которые независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юрлица. Также необходимо указывать описание осуществления и характер решающего влияния конечного бенефициарного собственника на деятельность юридического лица.

Указанное Положение разработано в соответствии с законом «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» и закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и отражает форму и содержание структуры собственности.

В случае если сведения в отношении конечного бенефициарного владельца юридического лица четко не отслеживаются по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, к схематическому изображению необходимо также приложить официальные документы, подтверждающие возможность осуществлять такое решающее влияние.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования.

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По материалам Финансовый клуб
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