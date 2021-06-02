Украина потратит на дороги за три года 240 млрд гривен – Минфин

Украинское правительство потратит на ремонт и строительство дорог 240,6 млрд грн за три года, согласно Бюджетной декларации на 2022−2024 годы.

Об этом заявил заместитель министра финансов Денис Улютин, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Улютін отметил, что главным распорядителем средств в этой сфере является «Укравтодор», который планирует за счет этих денег построить, реконструировать и отремонтировать около 43 тысяч км дорог государственного значения и 119 тысяч км дорог местного значения.

«Благодаря этому количество дорожно-транспортных происшествий должно сократиться ориентировочно на 7%. Главные распорядители будут отчитываться о достижении поставленных ими целей, что позволит каждому гражданину оценить их эффективность», — отметил Улютин.

Справка Finance.ua:

31 мая на внеочередном заседании Правительства впервые была одобрена Бюджетная декларация.

Главными приоритетными направлениями в Бюджетной декларации на 2022−2024 гг. является развитие малого и среднего бизнеса, усиление обороноспособности и безопасности государства, обеспечение доступа к основным медицинским услугам и усиление энергонезависимости.

В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн. Так, с декабря 2021-го минималка увеличится до 6,5 тыс. грн, а с октября 2022-го — всего до 6,7 тыс. грн.

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