0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Украина потратит на дороги за три года 240 млрд гривен – Минфин

Украина потратит на дороги за три года 240 млрд гривен – Минфин

Украинское правительство потратит на ремонт и строительство дорог 240,6 млрд грн за три года, согласно Бюджетной декларации на 2022−2024 годы.

Об этом заявил заместитель министра финансов Денис Улютин, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Улютін отметил, что главным распорядителем средств в этой сфере является «Укравтодор», который планирует за счет этих денег построить, реконструировать и отремонтировать около 43 тысяч км дорог государственного значения и 119 тысяч км дорог местного значения.

«Благодаря этому количество дорожно-транспортных происшествий должно сократиться ориентировочно на 7%. Главные распорядители будут отчитываться о достижении поставленных ими целей, что позволит каждому гражданину оценить их эффективность», — отметил Улютин.

Справка Finance.ua:

  • 31 мая на внеочередном заседании Правительства впервые была одобрена Бюджетная декларация.
  • Главными приоритетными направлениями в Бюджетной декларации на 2022−2024 гг. является развитие малого и среднего бизнеса, усиление обороноспособности и безопасности государства, обеспечение доступа к основным медицинским услугам и усиление энергонезависимости.
  • В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн. Так, с декабря 2021-го минималка увеличится до 6,5 тыс. грн, а с октября 2022-го — всего до 6,7 тыс. грн.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.