Украина потратит на дороги за три года 240 млрд гривен – Минфин

Украинское правительство потратит на ремонт и строительство дорог 240,6 млрд грн за три года, согласно Бюджетной декларации на 2022−2024 годы.
Об этом заявил заместитель министра финансов Денис Улютин, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Улютін отметил, что главным распорядителем средств в этой сфере является «Укравтодор», который планирует за счет этих денег построить, реконструировать и отремонтировать около 43 тысяч км дорог государственного значения и 119 тысяч км дорог местного значения.
«Благодаря этому количество дорожно-транспортных происшествий должно сократиться ориентировочно на 7%. Главные распорядители будут отчитываться о достижении поставленных ими целей, что позволит каждому гражданину оценить их эффективность», — отметил Улютин.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.
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