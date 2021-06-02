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Всемирный банк улучшил прогноз мировой экономики: самый большой скачок за 80 лет

Всемирный банк улучшил прогноз мировой экономики: самый большой скачок за 80 лет

Всемирный банк улучшил прогноз на 2021 год для развития мировой экономики с 4,1% до 5,6%, что станет самым большим скачком в ВВП за 80 лет, однако для развивающихся стран прогноз упал до 2,9%.

Об этом говорится в обзоре Global Economic Prospects Всемирного банка.

Несмотря на разрыв между экономиками развитых стран и развивающихся, мировой ВВП в этом году вырастет больше всего за 80 лет – на 5,6%. Преимущественно результат дадут экономики США и Китая, которые вырастут на 6,8% и 8,5% соответственно.

Что прогнозируют Украине? Для Украины прогноз ВБ улучшился на 2022–2023 годы. Так, в 2021 году ожидается рост на 3,8%, а в 2022 и 2023 годах – 3,1% (ранее ожидалось 3%).

Ожидается, что наиболее развитые страны вернутся к уровню дохода на душу населения до пандемии в 2022 году. Однако две трети стран с переходной экономикой к этому уровню будут идти дольше.

В этом году прогноз для таких стран ухудшился и составляет 2,9% против 3,4% в январском отчете. Причина – отсутствие доступа к вакцинам.

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Кроме того, говорят в СБ, сложно предугадать развитие событий дальше, ведь глобальное восстановление может замедлиться с отменой господдержки и когда иссякнет “отложенный спрос”. В таком случае мировая экономика может замедлиться до 2,7% в 2022 году и 2,1% в 2023 году.

В то же время, может быть и противоположный эффект – если при распространении вакцин вырастет частный сектор, мировой ВВП может вырасти еще больше.

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По материалам Економічна Правда
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