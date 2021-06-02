МВД может приостановить выдачу водительских удостоверений

Министерство внутренних дел предупредило о возможном приостановлении выдачи водительских удостоверений и предоставления ряда других услуг из-за нехватки соответствующих бланков.
Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.
«В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения», — говорится в сообщении.
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В МВД отметили, что государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» планирует возобновить изготовление бланков свидетельств о регистрации транспортных средств ориентировочно через два дня.
«Относительно возобновления предоставления услуг в сервисных центрах МВД следите на сайте региональных сервисных центров Главного сервисного центра МВД соответствующего региона», — добавили в министерстве.
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