МВД может приостановить выдачу водительских удостоверений

Министерство внутренних дел предупредило о возможном приостановлении выдачи водительских удостоверений и предоставления ряда других услуг из-за нехватки соответствующих бланков.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

«В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

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В МВД отметили, что государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» планирует возобновить изготовление бланков свидетельств о регистрации транспортных средств ориентировочно через два дня.

«Относительно возобновления предоставления услуг в сервисных центрах МВД следите на сайте региональных сервисных центров Главного сервисного центра МВД соответствующего региона», — добавили в министерстве.

Справка Finance.ua:

Еще в феврале 2021 года Верховная Рада Украины приравняла цифровые водительские права в приложении «Дія» к бумажным.

А заменить водительское удостоверение теперь можно в «Дії». Подать заявку на новое удостоверение онлайн займет всего 5 минут. Инструкция здесь.