Круглосуточные рестораны, массовые мероприятия: Кабмин ослабил карантинные ограничения

Кабинет Министров ослабил условия вхождения региона в «зеленый» уровень эпидемической опасности, а также ослабил ограничения для работы заведений питания и проведения массовых мероприятий.
Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров.
Изменения вносятся в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года, которое неоднократно уже меняли.
Нынешние изменения предусматривают более простое установление «зеленого» уровня эпидемической опасности в регионе. Для этого необходимо, чтобы:
Также Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до осуществления мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.
Кабинет Министров исключил пункт о запрете работы заведений питания после 24 часов.
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