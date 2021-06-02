Круглосуточные рестораны, массовые мероприятия: Кабмин ослабил карантинные ограничения

Кабинет Министров ослабил условия вхождения региона в «зеленый» уровень эпидемической опасности, а также ослабил ограничения для работы заведений питания и проведения массовых мероприятий.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров.

Изменения вносятся в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года, которое неоднократно уже меняли.

Нынешние изменения предусматривают более простое установление «зеленого» уровня эпидемической опасности в регионе. Для этого необходимо, чтобы:

количество новых случаев инфицирования COVID -19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составляло менее 75;

-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составляло менее 75; коэффициент выявления случаев заражения COVID -19 был менее 4 процентов;

-19 был менее 4 процентов; количество тестирований методом ПЦР и определения антигена коронавируса в течение последних семи дней на 100 тыс. населения составляло более 300;

и определения антигена коронавируса в течение последних семи дней на 100 тыс. населения составляло более 300; на всей территории Украины не было регионов с «красным» уровнем эпидемической опасности.

Также Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до осуществления мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Кабинет Министров исключил пункт о запрете работы заведений питания после 24 часов.