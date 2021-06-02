Валютные резервы НБУ сократились до $27,8 млрд

По состоянию на 1 июня 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 839,9 млн долл. США (в эквиваленте). В мае они сократились на 0,6% из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
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Днамику резервов в течение мая определяли следующие факторы:
В частности, 529,3 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.
В то же время валютные поступления в пользу правительства составили 417,9 млн долл. США, из них 354,3 млн долл. США – от размещения ОВГЗ. Кроме того, в мае Национального банк и правительство оплатили 64,3 млн долл. США (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда;
Межбанковский валютный рынок в мае был сбалансированным, поэтому Национальный банк не проводил валютные интервенции.
Текущий объем международных резервов покрывает 4,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
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