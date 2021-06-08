Куда путешествуют украинцы: десять самых популярных направлений из «Борисполя»

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров международного аэропорта «Борисполь» в мае стали курорты Анталья (Турция), Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет).

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в соцсети Facebook.

В десятку самых популярных направлений также вошли:

Стамбул (Турция);

Даламан (Турция);

Дубай ( ОАЭ );

Бодрум (Турция);

Амстердам (Нидерланды);

Тбилиси (Грузия);

Анкара (Турция).

Доля пассажиров, которые путешествовали по этим направлениям, составляет 65% от общего количества вылетавших куда-либо пассажиров.

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А вот в апреле наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров международного аэропорта «Борисполь» египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, а также турецкий Стамбул.

Кстати, с 1 июня Грузия открыла сухопутные границы для путешественников.

А с 7 июня Испания открыла границы для граждан всех стран, которые сделали прививки против коронавируса.

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