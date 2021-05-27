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Грузия открывает сухопутные границы для туристов

Грузия открывает сухопутные границы для туристов

Со вторника, 1 июня, Грузия открывает сухопутные границы для путешественников.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Все прибывающие в страну должны иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный на протяжении последних 72 часов. Это касается и тех, кто прилетает в страну на самолете, и тех, кто пересекает сухопутную границу.

Правило распространяется и на людей, прошедших полный курс вакцинации. Правда, вакцинированные, в отличие от непривитых, не обязаны повторно проходить тест в течение 72 часов после прибытия.

Правило повсеместного ношения масок – как в открытых, так и в закрытых пространствах – остается в силе.

Также всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы. Только с 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, но по-прежнему оставались закрытыми для иностранных туристов сухопутные и морские границы Грузии.

С 1 марта в страну разрешено прилетать украинцам.

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По материалам УКРИНФОРМ
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