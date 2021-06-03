Испания открывает границы для всех вакцинированных

С понедельника, 7 июня, Испания открывает свои границы для граждан всех стран, которые сделали прививки против коронавируса.
Об этом сообщает DW.
«Люди, которые получили прививки против коронавируса, и их семьи могут находиться в стране, независимо от страны происхождения», — говорится в сообщении со ссылкой на правительство Испании.
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Кроме того, иностранным круизным судам будет разрешено вновь причаливать в испанских портах.
Как отмечается, правительство Испании надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов.
В 2019 году, напоминает DW, Испанию посетили 83,5 миллиона гостей из-за рубежа. В прошлом году из-за пандемии коронавируса это число сократилось на 77%.
Как сообщалось, в начале месяца Испания продлила до 30 июня ограничения на въезд иностранных граждан из стран за пределами ЕС и Шенгенского пространства, введенные в связи с пандемией COVID-19.
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