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Где украинцы планируют провести летние отпуска (инфографика)

Где украинцы планируют провести летние отпуска (инфографика)

Украинцы активно строят планы и маршруты на летний отпуск.

Об этом сообщает Опендатабот. По данным Aviasales, в мае наши граждане забронировали наибольшее количество перелетов за 2020-2021 год. Самыми популярными направлениями стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь, Греция.

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А самыми популярными городами для полетов стали Стамбул, Батуми, Тбилиси, Тиват, Анталия, Даламан, Тирана.

Минск также входил в топ-направлений перелетов украинцев, однако с 26 мая авиасообщение между Украиной и Беларусью прекращено.

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Подавляющее большинство отпусков длится от 9 до 10 дней. Дольше всего украинцы задерживаются, путешествуя через Анталию (11 дней) и Даламан (10 дней).

А сколько стоят поездки? Цены на перелеты в Турцию и Черногорию снизились по сравнению с 2019 годом. Так, средняя стоимость перелета в Турцию в 2019 была 110 долларов, сейчас — 88. В Черногорию в 2019 году можно было улететь за 206 долларов, сейчас — за 116.

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Стоимость других направлений существенно не изменилась. Так, например, полететь на Кипр в 2019 можно было за 141 доллар, сейчас — 142, билет в Грузию стоил 84,82, сейчас — 85 долларов.

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По материалам Finance.UA
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