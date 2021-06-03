Apple обяжет своих сотрудников работать в офисе минимум три дня в неделю

Американская корпорация Apple обяжет своих сотрудников работать в офисе не менее трех раз в неделю с сентября 2021 года.

Об этом сообщил интернет-портал The Verge со ссылкой на разосланное сотрудникам компании письмо генерального директора корпорации Тима Кука.

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«Видеоконференции сократили расстояние между нами, но есть вещи, которые они не могут заменить», — считает Кук.

По его словам, большинство сотрудников Apple будут находиться в офисе в обязательном порядке по понедельникам, вторникам и четвергам. Работать удаленно можно будет по средам и пятницам.

Кроме этого, отдельным работникам придется посещать офис пять дней в неделю, так как для их работы необходимо общение тет-а-тет.