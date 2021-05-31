Правительство утвердило финансовый план «Нафтогаза» на 2021 год

Кабинет Министров на заседании 2 июня утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2021 год.
Об этом сообщается в пресс-срелизе компании.
«Нафтогаз благодарен правительству за внимание к деятельности компании. Утверждение этого документа крайне важно для налаживания ее стабильной работы», — отметил председатель правления компании Юрий Витренко.
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Отмечается, что финансовый план — это основополагающий документ, который определяет главные направления деятельности компании в плановом году, содержит ожидаемые операционные и финансовые результаты деятельности. При изменении макроэкономических показателей, законодательства, существенных колебаниях на рынках, в частности на рынке природного газа, законодательство позволяет корректировать финансовый план до двух раз в течение планового года.
Напомним, за последние десять лет финансовый план компании не утверждался ранее июля. Финплан «Нафтогаза» на 2020 год был утвержден 23 декабря 2020 года.
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