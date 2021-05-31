Депутаты вернули тюремное заключение за ложь в декларациях

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского о возобновлении уголовной ответственности в виде лишения свободы за ложь в декларациях. Речь идет о проекте закона №4651.

«За» проголосовали 307 нардепов.

Закон вносит изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса.

Наказание:

для депутатов, госслужащих и представителей органов местного самоуправления предусмотрели ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, если указанные лица не внесли в декларации сведения об активах и недвижимости на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

если же стоимость незадекларированного будет более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то депутату, госслужащему или представителю органов местного самоуправления грозит 2 года тюрьмы или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса ужесточают ответственность за неподачу декларации госслужащими и представителями органов местной власти. В случае доказательства вины указанные лица могут получить до двух лет тюремного заключения.

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В законе прописано, что человек, совершивший уголовные правонарушения по вышеуказанным статьям, не сможет быть освобожден от уголовной ответственности. Даже в случае, если после совершения правонарушения он искренне раскаялся, активно содействовал раскрытию преступления и полностью возместил причиненный им ущерб или устранил причиненный вред.

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