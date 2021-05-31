Депутаты вернули тюремное заключение за ложь в декларациях

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского о возобновлении уголовной ответственности в виде лишения свободы за ложь в декларациях. Речь идет о проекте закона №4651.
«За» проголосовали 307 нардепов.
Закон вносит изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса.
Наказание:
Изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса ужесточают ответственность за неподачу декларации госслужащими и представителями органов местной власти. В случае доказательства вины указанные лица могут получить до двух лет тюремного заключения.
В законе прописано, что человек, совершивший уголовные правонарушения по вышеуказанным статьям, не сможет быть освобожден от уголовной ответственности. Даже в случае, если после совершения правонарушения он искренне раскаялся, активно содействовал раскрытию преступления и полностью возместил причиненный им ущерб или устранил причиненный вред.
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