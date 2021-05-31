0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 129 0

Депутаты вернули тюремное заключение за ложь в декларациях

Депутаты вернули тюремное заключение за ложь в декларациях

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского о возобновлении уголовной ответственности в виде лишения свободы за ложь в декларациях. Речь идет о проекте закона №4651.

«За» проголосовали 307 нардепов.

Закон вносит изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса.

Наказание:

  • для депутатов, госслужащих и представителей органов местного самоуправления предусмотрели ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, если указанные лица не внесли в декларации сведения об активах и недвижимости на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;
  • если же стоимость незадекларированного будет более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то депутату, госслужащему или представителю органов местного самоуправления грозит 2 года тюрьмы или штраф от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса ужесточают ответственность за неподачу декларации госслужащими и представителями органов местной власти. В случае доказательства вины указанные лица могут получить до двух лет тюремного заключения.

В законе прописано, что человек, совершивший уголовные правонарушения по вышеуказанным статьям, не сможет быть освобожден от уголовной ответственности. Даже в случае, если после совершения правонарушения он искренне раскаялся, активно содействовал раскрытию преступления и полностью возместил причиненный им ущерб или устранил причиненный вред.

Кстати, обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.