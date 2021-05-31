Как работают новые правила оформления е-больничных

С 1 июня 2021 года в Украине планируют поэтапно внедрять электронную форму листков нетрудоспособности, сформированных на основании медицинских заключений о временной нетрудоспособности.
Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.
При этом стоит отметить, что Электронный реестр листков нетрудоспособности (далее — Реестр) уже существует в течение года на портале Пенсионного фонда Украины, где работодатели и работники могут зарегистрироваться и начать постепенный переход на ведение электронных документов, в частности, электронных листков нетрудоспособности или электронных трудовых книжек.
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«Порядок регламентирует механизм организации ведения реестра. В частности, предполагается, что обязанность формировать и вести реестр возложена на Пенсионный фонд Украины, который владеет информацией, содержащейся в нем. В то же время круг субъектов, которые будут обмениваться (наполнять реестр) информацией, значительно шире, и к ним относится также Национальная Служба здоровья Украины и Фонд социального страхования Украины», — отмечают в ведомстве.
Алгоритм для формирования электронного листка нетрудоспособности:
Именно такой, зарегистрированный в реестре по единому регистрационному номеру, листок нетрудоспособности является основанием для:
Доступность. Информация о нетрудоспособности будет доступна работнику и работодателю через их электронные кабинеты на портале Пенсионного фонда Украины и лицу, подтверждающую временную нетрудоспособность (врачу) через электронную систему здравоохранения. А потому распечатывать электронный листок нетрудоспособности работнику не нужно, ведь все необходимые сведения будут доступны и для работодателя.
Бумажна выписка. Однако при необходимости работник или работодатель может получить листок нетрудоспособности в виде выписки или в электронной форме с сайта Пенсионного фонда Украины (в этом случае нужно быть зарегистрированным на сайте Пенсионного фонда Украины при помощи квалифицированной электронной подписи) или в письменной форме в территориальных органах Фонда.
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