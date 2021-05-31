0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Как работают новые правила оформления е-больничных

Как работают новые правила оформления е-больничных

С 1 июня 2021 года в Украине планируют поэтапно внедрять электронную форму листков нетрудоспособности, сформированных на основании медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

При этом стоит отметить, что Электронный реестр листков нетрудоспособности (далее — Реестр) уже существует в течение года на портале Пенсионного фонда Украины, где работодатели и работники могут зарегистрироваться и начать постепенный переход на ведение электронных документов, в частности, электронных листков нетрудоспособности или электронных трудовых книжек.

Читайте также: В Минздраве окончательно определились с датой запуска «е-больничных»

«Порядок регламентирует механизм организации ведения реестра. В частности, предполагается, что обязанность формировать и вести реестр возложена на Пенсионный фонд Украины, который владеет информацией, содержащейся в нем. В то же время круг субъектов, которые будут обмениваться (наполнять реестр) информацией, значительно шире, и к ним относится также Национальная Служба здоровья Украины и Фонд социального страхования Украины», — отмечают в ведомстве.

Алгоритм для формирования электронного листка нетрудоспособности:

  • работник обращается для медицинского осмотра к врачу;
  • врач устанавливает факт нетрудоспособности и формирует электронное медицинское заключение в центральной базе данных электронной системы здравоохранения;
  • информация о временной потере трудоспособности автоматически на основании медицинского заключения вносится в реестр;
  • в Реестре соответствующая информация получает уникальный номер (единый регистрационный), что фактически и является созданием электронного листка нетрудоспособности.

Именно такой, зарегистрированный в реестре по единому регистрационному номеру, листок нетрудоспособности является основанием для:

  • освобождения от выполнения работы;
  • оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности;
  • назначения материального обеспечения и предоставления социальных услуг в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном соцстраховании.

Доступность. Информация о нетрудоспособности будет доступна работнику и работодателю через их электронные кабинеты на портале Пенсионного фонда Украины и лицу, подтверждающую временную нетрудоспособность (врачу) через электронную систему здравоохранения. А потому распечатывать электронный листок нетрудоспособности работнику не нужно, ведь все необходимые сведения будут доступны и для работодателя.

Бумажна выписка. Однако при необходимости работник или работодатель может получить листок нетрудоспособности в виде выписки или в электронной форме с сайта Пенсионного фонда Украины (в этом случае нужно быть зарегистрированным на сайте Пенсионного фонда Украины при помощи квалифицированной электронной подписи) или в письменной форме в территориальных органах Фонда.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.