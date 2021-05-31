Qualcomm и MediaTek уже начали создание чипов с поддержкой Wi-Fi 7

Технологии Wi-Fi 6 и тем более Wi-Fi 6 Plus ещё не обрели широкую популярность, как стало известно, что крупные производители уже работают над созданием чипов с поддержкой Wi-Fi 7.
Издание DigiTimes, ссылаясь на собственные отраслевые источники, сообщает, что крупнейшие производители микросхем уже приступили к разработке чипов Wi-Fi следующего поколения. В частности, соответствующие работы уже ведутся внутри Qualcomm, MediaTek и Broadcom.
Пока нет никаких подробностей, когда появятся первые устройства с поддержкой Wi-Fi 7 (802.11be). Ранее сообщалось, что ориентировочный запуск технологии состоится в 2023 году, что вполне сходится с информацией о начале разработке соответствующих чипов.
Предполагается, что Wi-Fi 7 позволит передавать данные на скорости до 40 Гбит/с. Также утверждается, что новая технология даст возможность определять частоту дыхания человека и его физическое местонахождение с точностью до сантиметра.
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