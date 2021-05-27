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Производство «зеленого» электричества в Украине увеличилось почти вдвое

Производство «зеленого» электричества в Украине увеличилось почти вдвое

В 2020 году Украина произвела более 10,2 млрд кВт-ч электроэнергии из возобновляемых источников, что фактически в два раза больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом говорится в отчете о результатах деятельности НКРЭКУ в 2020 году.

«В 2020 году сохранилась положительная динамика увеличения мощностей объектов электроэнергетики, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников. Так, объем электроэнергии, произведенной из ВИЭ, в течение прошлого года увеличился до 10 219 млрд кВт-ч по сравнению с 5 570 млрд кВт-ч в 2019 году», — говорится в документе.

Одновременно со значительным наращиванием мощностей ВИЭ в прошлом году в Украине наблюдалось критическое уменьшение пикового потребления электроэнергии — по сравнению с предыдущими годами на 10%.

Такая динамика, отмечает регулятор, связана с аномально теплой погодой, снижением мирового спроса на металлопродукцию, а также введением карантинных мер.

«Все это, а также обеспечение перекрестного субсидирования бытовых потребителей привело к образованию на рынке значительного финансового дисбаланса и, как следствие, взаимной задолженности между участниками рынка. И, чтобы урегулировать ситуацию, НКРЭКУ пересмотрела уровни „зеленых тарифов“», — добавили в Нацкомиссии.

По материалам УКРИНФОРМ
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