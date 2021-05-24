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НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу в ближайшие два года

НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу в ближайшие два года

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.

Об этом сообщатся на сайте НБУ.

По данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 году правительство, Нацбанк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов – основная сумма долга, 3,015 млрд долларов – проценты.

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Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – 5,624 млрд долларов и на IV квартал – 4,959 млрд долларов.

До конца года Украина должна вернуть 914 млн долларов Международному валютному фонду, в т.ч. 185 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 21,784 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

Согласно плану, правительство, Нацбанк, предприятия и банки за 2022 год должны выплатить 15,386 млрд долларов, в т.ч. в четвертом квартале – 4,669 млрд долларов.

Напомним, валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).

По материалам РБК-Украина
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