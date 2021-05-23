0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 159 0

Госдолг Украины в апреле увеличился на миллиард долларов

Госдолг Украины в апреле увеличился на миллиард долларов

По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,534 трлн грн. Одновременно в долларах сумма достигла $91,33 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

За месяц размер государственного и гарантированного государством долга вырос на 19,9 млрд грн. В долларовом эквиваленте он увеличился на $1,16 млрд.

Так, государственный и гарантированный государством внешний долг на конец апреля достиг 1,492 трлн грн, или 58,89% от общей суммы. На внешнюю задолженность пришлось 41,11% – 1,042 трлн. В долларовом эквиваленте суммы составили $53,78 млрд и $37,54 млрд соответственно.

Ранее в Счетной палате сообщали, что в первом квартале этого года вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам общий объем государственного долга Украины сократился на 38 млрд грн – до 2,514 трлн грн. При этом в январе-марте каждая седьмая гривна доходов госбюджета шла на его обслуживание.

В частности, суммы погашения долговых и гарантированных государством обязательств по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 56%, до 147 млрд грн, и составили 38% расходов госбюджета.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.