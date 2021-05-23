Госдолг Украины в апреле увеличился на миллиард долларов

По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,534 трлн грн. Одновременно в долларах сумма достигла $91,33 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
За месяц размер государственного и гарантированного государством долга вырос на 19,9 млрд грн. В долларовом эквиваленте он увеличился на $1,16 млрд.
Так, государственный и гарантированный государством внешний долг на конец апреля достиг 1,492 трлн грн, или 58,89% от общей суммы. На внешнюю задолженность пришлось 41,11% – 1,042 трлн. В долларовом эквиваленте суммы составили $53,78 млрд и $37,54 млрд соответственно.
Ранее в Счетной палате сообщали, что в первом квартале этого года вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам общий объем государственного долга Украины сократился на 38 млрд грн – до 2,514 трлн грн. При этом в январе-марте каждая седьмая гривна доходов госбюджета шла на его обслуживание.
В частности, суммы погашения долговых и гарантированных государством обязательств по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 56%, до 147 млрд грн, и составили 38% расходов госбюджета.
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