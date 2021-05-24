Наблюдательный совет ПриватБанка избрал нового председателя правления

Наблюдательный совет Приватбанка 27 мая назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления ПриватБанка.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Господин Бьош является опытным банкиром с 35-ти летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих должностях в банковском секторе Украины и имеет глубокое понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации», – отметили в пресс-службе ПриватБанка.
Герхард Бьош вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины.
Фото: Business Ukraine magazine
Напомним, 23 января 2021 года завершился трехлетний контракт с экс-главой ПриватБанка Петром Крумханзлом и наблюдательный совет начал искать нового председателя.
Конкурс на должность председателя правления ПриватБанка был заблокирован в суде профсоюзом банка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В метро Киева «наварили» 12 миллионов на лампочках, подрядчику объявили подозрениеВчера, 11:29 - 1012 12
Украинцам могут повысить лимит по карточным переводам, который не подпадает под финмониторингВчера, 10:48 - 2972 8
ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки Дія.СітіВчера, 19:00 - 687 7
Выплаты при рождении ребенка увеличат — правительство одобрило законопроектВчера, 08:00 - 732 3
Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июняПозавчера, 20:00 - 516 3
Часть украинцев останется без пенсий: кому не дадут выплаты в следующем годуВчера, 20:01 - 3501
ОПЕК прогнозирует начало эпохи падения мирового спроса на нефтьВчера, 12:47 - 3108
Нацбанк расширил возможности банков по взысканию долговВчера, 16:07 - 1347 1
В метро Киева «наварили» 12 миллионов на лампочках, подрядчику объявили подозрениеВчера, 11:29 - 1012 12
На FinAwards-2021 определили самый устойчивый банкВчера, 12:31 - 899
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)Вчера, 12:31 - 171
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1333 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1214 3
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 766
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 766