Наблюдательный совет ПриватБанка избрал нового председателя правления

Наблюдательный совет Приватбанка 27 мая назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Господин Бьош является опытным банкиром с 35-ти летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих должностях в банковском секторе Украины и имеет глубокое понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации», – отметили в пресс-службе ПриватБанка.

Герхард Бьош вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины.



Фото: Business Ukraine magazine

Напомним, 23 января 2021 года завершился трехлетний контракт с экс-главой ПриватБанка Петром Крумханзлом и наблюдательный совет начал искать нового председателя.

Конкурс на должность председателя правления ПриватБанка был заблокирован в суде профсоюзом банка.

Справка Finance.ua:

Герхард Бьош окончил Венский университет, получив степень магистра социально-экономических наук. В период с 1993 по 2004 год он работал на руководящих должностях в различных банках, а в 2004-2006 годах пребывал на должности руководителя департамента всемирного казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.