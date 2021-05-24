Как НБУ влияет на финансовую стабильность в Украине

Национальный банк Украины должен своевременно выявлять и оценивать уровень системных рисков, чтобы устранить или ограничить их для обеспечения финансовой стабильности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Telegram-канале.
«НБУ регулирует деятельность и осуществляет надзор за банками и значительным количеством других финансовых посредников, поэтому может своевременно реагировать на угрозы как на уровне отдельных учреждений, так и системы в целом, а часто — действовать на опережение. В целом аналогичное влияние мы осуществляем на платежные системы», — сказано в сообщении.
Миссия НБУ. Обеспечение ценовой и финансовой стабильности с целью содействия устойчивому экономическому развитию Украины.
Выявление, анализ, реагирование и предотвращение системных рисков, собственно, является сутью макропруденциальной политики НБУ.
Например, Нацбанк с помощью инструментов макропруденциальной политики обязывает банки:
«Все эти требования способствуют более высокой устойчивости банковской системы. Так как накапливается запас прочности на случай экономического кризиса», — объясняют в Нацбанке.
Кроме того, НБУ реагирует на нестабильность отдельных финучреждений.
«Первые результаты внедрения нашей макропруденциальной политики можно было наблюдать в прошлом году во время коронакризиса. До 2020 года НБУ работал над повышением устойчивости финансовой системы, а во время кризиса, как и ведущие мировые центральные банки и регуляторы, принял все необходимые меры для смягчения его влияния на финансовую систему и на экономику в целом», — объясняет регулятор.
Эти меры, наряду с обеспечением низкой инфляции способствовали тому, что финансовый сектор прошел 2020 год без значительных потерь, не стал фактором углубления кризиса, при этом продолжил выполнять функции финансового посредничества и поддержки экономики.
«На пути обеспечения финстабильности нашими партнерами есть органы законодательной и исполнительной власти, НКЦБФР, ФГВФЛ. Если угроза возникает за пределами мандата НБУ, мы сотрудничаем с партнерами над предотвращением кризиса, а в случае необходимости — над ликвидацией кризисных явлений. Площадкой для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства, является Совет по финансовой стабильности», — добавили в Нацбанке.
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