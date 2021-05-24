Газопоставщики начали обнародовать цены газа на июнь

Газоснабжающие компании Украины начали обнародовать базовые годовые и месячные цены газа на июнь 2021 года.

Об этом сообщает «ГазПравда».

По состоянию на 11:00 26 мая месячные предложения компаний стартуют от 7,99 грн за кубометр и достигают 11,89 грн за кубометр. Годовые предложения поставщиков варьируются от 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр.

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У поставщиков ООО «ЙЕ энергия», ООО «МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ» годовая и месячная цены совпадают и равны, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр.

В большинстве компании месячная цена на июнь 2021 года ниже, чем годовое предложение. Для примера, в ООО «Черновицкая областная энергоснабжающая компания» разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн — годовая цена).

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Однако у нескольких поставщиков — «ООО «ЗАКАРПАТЬЕ ЭНЕРГОСБЫТ» (годовой тариф — 7,98 грн за кубометр), ООО «ГАЗПРОМПОСТАЧ» (10,80 грн за кубометр), ООО «ГЛАСКОМЕРЦ» (10,80 грн за кубометр) — наоборот, годовое предложение является более выгодным.

Компания «КиївГазЕнерджи» предлагает клиентам цену газа 8,70 грн за куб. м на условиях годового тарифа. Цена опубликована на сайте компании.

«ГП «КиевГазЭнерджи» обнародовало такую цену в условиях, когда не имеет соглашения о купле-продаже природного газа между ГП «КиевГазЭнерджи» и ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг», хотя все необходимые документы ГП «КиевГазЭнерджи» направило вышеуказанной компании еще в апреле и до сих пор ждет их согласования», — сказано в сообщении.

Из-за этого газоснабжение киевлян осуществляется за счет газа, который ГП «КиевГазЭнерджи» закупает на открытом газовом рынке. На сегодня цены, которые предлагает рынок, существенно выше, чем 8700 грн за тысячу кубометров.

А вот новые ценовые предложения от поставщика последней надежды (ППН) пока неизвестны.

Справка Finance.ua:

По условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут меняться лишь в сторону снижения.