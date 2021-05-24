Как закрепить за собой номерной знак при продаже авто

Украинские водители могут оставить номерные знаки за собой при смене транспортного средства.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Как это сделать:
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Однако в МВД предупредили, что номерные знаки могут утилизировать, если вовремя не оплатить их хранение.
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