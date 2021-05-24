0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Как закрепить за собой номерной знак при продаже авто

Как закрепить за собой номерной знак при продаже авто

Украинские водители могут оставить номерные знаки за собой при смене транспортного средства.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Как это сделать:

  • при продаже авто можно оставить за собой номерные знаки нового образца на хранение. Для этого надо написать заявление в сервисном центре МВД на ответственное хранение номерного знака транспортного средства, снятого с учета для дальнейшего закрепления за другим транспортным средством этого же владельца (услуга платная). При этом придется и платить за услугу 3,60 грн в сутки;
  • перезакрепить свой номерной знак на следующее авто можно, если он соответствует государственному образцу. Детали можно узнать по ссылке;
  • передать при продаже авто свой номерной знак другому лицу невозможно (даже членам семьи);
  • перемещение номерных знаков, находящихся на хранении, между сервисными центрами МВД не предусмотрено.

Кстати, в телеграм-канале ““Finance.ua”:https://t.me/Finance_ukr мы тоже рассказываем о новостях из мира денег и учим не платить лишнее. Поэтому не забудьте подписаться!

Необходимые документы для получения услуги:

  • заявление;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • регистрационные документы на транспортное средство;
  • платежный документ (квитанция), подтверждающий оплату услуги.

Однако в МВД предупредили, что номерные знаки могут утилизировать, если вовремя не оплатить их хранение.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.