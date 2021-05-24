Как закрепить за собой номерной знак при продаже авто

Украинские водители могут оставить номерные знаки за собой при смене транспортного средства.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Как это сделать:

при продаже авто можно оставить за собой номерные знаки нового образца на хранение. Для этого надо написать заявление в сервисном центре МВД на ответственное хранение номерного знака транспортного средства, снятого с учета для дальнейшего закрепления за другим транспортным средством этого же владельца (услуга платная). При этом придется и платить за услугу 3,60 грн в сутки;

перезакрепить свой номерной знак на следующее авто можно, если он соответствует государственному образцу. Детали можно узнать по ссылке;

передать при продаже авто свой номерной знак другому лицу невозможно (даже членам семьи);

перемещение номерных знаков, находящихся на хранении, между сервисными центрами МВД не предусмотрено.

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Необходимые документы для получения услуги:

заявление;

документы, удостоверяющие личность;

регистрационные документы на транспортное средство;

платежный документ (квитанция), подтверждающий оплату услуги.

Однако в МВД предупредили, что номерные знаки могут утилизировать, если вовремя не оплатить их хранение.