Будут судить мошенников, которые обманули украинцев более чем на 100 тысяч гривен

Следователи-детективы завершили расследование уголовного производства в отношении преступной группы, которая обманула винничан на сумму более 100 тысяч гривен. Дело организованной преступной группировки «телефонных» мошенников направили в суд
Об этом информирует отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Следствие установило, что участники преступной группировки действовали по четко распределенным ролям. Одни подыскивали стационарные номера телефонов потенциальных жертв, представлялись их близкими родственниками и просили помочь средствами, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение вымышленных ДТП. Другие — приезжали в помещения потерпевших и отбирали средства, которые затем перечисляли на банковские счета.
В состав группы входили трое мужчин в возрасте 16, 18 и 24 лет, жители Луганской и Донецкой областей. Самый старший из злоумышленников — организатор. Именно он находил жертв и звонил им. Двое других приезжали к потерпевшим за деньгами. Сейчас полицией установлено, что от преступных действий аферистов пострадали четверо пожилых винничан. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляла областная прокуратура, — сообщили в полиции.
Действия преступной группы квалифицировали по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение таких преступлений им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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