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В мае Минздрав заплатил 3,8 миллиарда за вакцины против COVID-19 – StateWatch

В мае Минздрав заплатил 3,8 миллиарда за вакцины против COVID-19 – StateWatch

Министерство здравоохранения 6 мая 2021 года на 3,8 млрд гривен закупило валюты с целью оплаты вакцины против COVID-19. Всего по состоянию на конец мая из государственного бюджета на закупку вакцин потрачено 7,7 млрд грн.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на портал использования публичных средств.

«Точно не известно, за какую именно вакцину и кому уплачены средства. Ведь в Минздраве не раскрывают детали соглашений о закупке вакцин против COVID-19, кроме соглашения ГП „Медицинские закупки“ МЗ и частной компанией „Лекхим“ на поставку китайской вакцины CoronaVac», — говорится в сообщении.

В общем, на территорию Украины в течение года будет поставлено более 42 миллионов доз вакцин.

Из них 8 млн доз передадут Украине в рамках международной программы COVAX и примерно 34 миллиона доз согласно контрактам с производителями. Заключенные договоренности предусматривают препараты от Sinovac (1,9 миллиона доз), AstraZeneca (2 миллиона доз), Novavax (10 млн доз) и Pfizer/Biontech (20 млн доз).

«С февраля были поставлены ​​2 322 050 доз, то есть только 5% из запланированного объема», — заявляют в StateWatch.

«Больше всего доставлено китайской вакцины CoronaVac — 1 215 000 доз (65%). Контракт предусматривает завершение поставок 31 мая, очередные 500 тыс. доз должны поступить 26 мая. А последние 200 000 доз, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вопреки контракту ожидаются в начале июня», — добавляют в StateWatch.

По материалам Економічна Правда
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