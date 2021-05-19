Самые популярные легковые авто с ГБО в апреле (инфографика)

В апреле этого года темпы переоборудования автомобилей для работы на газовой смеси несколько выросли. Официально таких операций было зафиксировано 3157.
Об этом свидетельствуют данные портала Auto.ria.
Суммарно с начала года документы с вписанным газобаллонным оборудованием (ГБО) были выданы владельцам 10,2 тыс. легковых авто с пробегом.
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Доля автомобилей на вторичном рынке, в свидетельстве о регистрации которых указан тип топлива “бензин или газ”, составила 20% от общего количества сделок купли-продажи и первых регистраций. По информации МВД, их число достигло 24,4 тыс.
Самыми популярными легковыми авто с ГБО на “вторичке” в апреле стали Dawoo Lanos и Sens (2258 регистраций).
Далее в топ-10 расположились ВАЗ 2109/99 и Chevrolet Aveo.
В первую десятку попали еще несколько моделей ВАЗов, а также Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Chevrolet Lacetti, Toyota Camry и Renault Logan.
Инфографика: Auto.ria
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