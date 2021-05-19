Фонд госимущества просит Кличко запретить застройку земель государственного агрокомбината в Киеве

Фонд государственного имущества обратился к Киевскому городскому главе Виталию Кличко с просьбой отложить рассмотрение вопроса утверждения Детального плана территории Минского массива до принятия по этому поводу решений судебными и правоохранительными органами.
Об этом сообщил источник Экономической правды.
Детальным планом территории в границах улиц Юрия Кондратюка, Михаила Майорова и западной стороны леса в Оболонском районе города Киева предлагается построить новый жилой микрорайон из 19 домов, высотой до 26 этажей.
Ранее на этой территории находились теплицы и хозяйственные постройки государственного предприятия «Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат „Пуща-Водица“», которому два участка площадью 32 га принадлежат на праве постоянного пользования.
Агрокомбинат «Пуща-Водица» в сентябре 2019 года был подчинен Министерству аграрной политики, а после его ликвидации перешел в Фонд государственного имущества.
С 18 февраля должность генерального директора агрокомбината занимает Юрий Ионанов, который является школьным другом мэра Киева, а также бывшим руководителем благотворительной организации Klitschko Foundation (Фонд Кличко) и ООО «Северная инвестиционная группа» (конечный бенефициар — Владимир Кличко).
Официальный инвестор разработки ДПТ Минского массива — ООО «Датолит», аффилированное с застройщиком ООО «СТОЛИЦА ГРУПП» и его бенефициаром Владиславой Молчановой, а также, по данным ЭП, с народным депутатом Вадимом Столаром.
Между ООО «Датолит» и агрокомбинатом «Пуща-Водица» подписан инвестиционный договор, предусматривающий использование земель агрокомбината для жилищного строительства.
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