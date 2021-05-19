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Определен победитель в технологиях и инновациях среди страховых — FinAwards2021

Определен победитель в технологиях и инновациях среди страховых — FinAwards2021

В пятницу, 21 мая, в столичном Regent Hill состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере FinAwards-2021.

О премии. FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие финансовые компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов. Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua, а организатор — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.

Конкурс проводится уже четвертый год подряд. Однако в этом году мы решили расширить круг участников и впервые пригласили не только розничные банки и микрофинансовые организации, но и страховые компании.

Как выбирали победителей. На FinAwards-2021 выбирали и страховые, которые сумели максимально диджитализироваться и запустить новые технологии для своих клиентов.

В этой номинации участвовали 6 страховых компаний, которые в 2020—2021 реализовали/внедрили новые технологические разработки для оптимизации процессов и создания дополнительной ценности для клиентов (повышение качества обслуживания, сокращение времени операций, доступ к новым продуктам, сервисам и т. д.).

Среди номинированных СК: Международная страховая компания, ARX, ВУСО, Альфа Страхование, Арсенал Страхование и Европейский страховой альянс.

Кому досталась награда? Страховая компания ARX взяла заслуженное третье место с проектом автогражданка «Cмарт-Драйв», обратной связью онлайн и приложением автострахования “My ARX".

Серебро выиграла СК “Арсенал Страхование". За год компании удалось реализовать интересный диджитал-проект EasyPeasy — технологическая платформа, на которой реализовано страхование КАСКО, работающее по модели Usage-based insurance, когда страховые премии зависят от интенсивности использования застрахованного автомобиля и рассчитываются исходя из платы за километраж.

И главную награду и звание лучшей в технологиях и инновациях среди своего сегмента получила СК «Альфа Страхование». Компания разработала и ввела в пользование такие проекты:

  • мобильное приложение Альфа Ассистанс;
  • подписная модель страхования на продукт «Моя квартира»;
  • онлайн-покупки через сайт;
  • телемедицина как новый сервис для обслуживания застрахованных по ДМС.


Представитель «Альфа Страхование» Анатолий Савин получает награду в номинации «Технологии и инновации”

«Очень приятно быть победителями, особенно сейчас, когда диджитал — „номер 1“, и почти все страховые пытаются стать первыми в области финтех. Мы видели, как monobank перевернул финансовый мир в банковской сфере. Поэтому мы тоже стараемся сделать прорыв в страховом рынке. Люди начинают покупать предоплаченные сервисы Netflix, Glovo, сервисы такси. То есть им удобно платить помесячно и мне кажется, за этим будущее. Во многом мы пытаемся изменить наши продукты таким образом, чтобы человеку не приходилось платить сразу 100%, покупать годовую страховку и чувствовать себя обязанным. Он покупает по месячной оплате, привязывает карту и деньги списываются равномерными платежами. В любой момент клиент может от этого отказаться. Это очень удобный сервис и мы будем двигаться в этом направлении, что облегчит нагрузку на людей», — поделился впечатлениями с Finance.ua директор цифрового бизнеса и маркетинга в «Альфа Страхование» Анатолий Савин.

По материалам Finance.UA
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