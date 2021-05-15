0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 135 0

Минцифры хочет построить страну предпринимателей — Федоров

Минцифры хочет построить страну предпринимателей — Федоров

Построить страну предпринимателей — одна из целей Минцифры. Ведь развитый малый и средний бизнес — залог стабильности экономики и развития страны.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе выступления на XIII Международном форуме «Польско-украинские дни бизнеса».

«Команда Минцифры помогает бизнесу на каждом этапе, внедряет инновации и решает многие проблемы, которые возникают на пути развития своего дела. В прошлом году ввели предмет по предпринимательству в школах и университетах. А также создали проект Дія.Бізнес, создаем удобные услуги для бизнеса и способствуем привлечению инвестиций», — рассказал Михаил Федоров во время выступления.

Минцифры создало целую экосистему проектов, чтобы поддержать бизнес на каждом этапе.

Украинский фонд стартапов уже более года помогает бизнесу и стартапам на этапе поиска финансирования. На сегодня уже профинансированы 175 стартапов на сумму почти $ 5 млн.

Услуги для бизнеса онлайн. Министерство запускает новые услуги для предпринимателей, упрощающие им жизнь.

«В Украине самая быстрая в мире регистрация бизнеса — зарегистрировать ФЛП можно за 10 минут, а ООО — за 20. А на Diia Summit 2.0 презентовали автоматическую регистрацию ФЛП. Теперь регистрация происходит без госрегистратора и занимает 2 секунды после заполнения заявки. Также запустили уплату налогов и подачу деклараций в несколько кликов в Дії и электронной подписи в смартфоне — Дія.Підпис», — отметил Федоров.

Справка Finance.ua:

  • 17 мая команда Минцифры в ходе Diia Summit 2.0 презентовала масштабное обновление Дії – более 10 новых электронных услуг.
  • Задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы ФЛП, посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды — все это теперь можно сделать на портале и в приложении «Ді».

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.