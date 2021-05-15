Минцифры хочет построить страну предпринимателей — Федоров

Построить страну предпринимателей — одна из целей Минцифры. Ведь развитый малый и средний бизнес — залог стабильности экономики и развития страны.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе выступления на XIII Международном форуме «Польско-украинские дни бизнеса».

«Команда Минцифры помогает бизнесу на каждом этапе, внедряет инновации и решает многие проблемы, которые возникают на пути развития своего дела. В прошлом году ввели предмет по предпринимательству в школах и университетах. А также создали проект Дія.Бізнес, создаем удобные услуги для бизнеса и способствуем привлечению инвестиций», — рассказал Михаил Федоров во время выступления.

Минцифры создало целую экосистему проектов, чтобы поддержать бизнес на каждом этапе.

Украинский фонд стартапов уже более года помогает бизнесу и стартапам на этапе поиска финансирования. На сегодня уже профинансированы 175 стартапов на сумму почти $ 5 млн.

Услуги для бизнеса онлайн. Министерство запускает новые услуги для предпринимателей, упрощающие им жизнь.

«В Украине самая быстрая в мире регистрация бизнеса — зарегистрировать ФЛП можно за 10 минут, а ООО — за 20. А на Diia Summit 2.0 презентовали автоматическую регистрацию ФЛП. Теперь регистрация происходит без госрегистратора и занимает 2 секунды после заполнения заявки. Также запустили уплату налогов и подачу деклараций в несколько кликов в Дії и электронной подписи в смартфоне — Дія.Підпис», — отметил Федоров.

Справка Finance.ua:

17 мая команда Минцифры в ходе Diia Summit 2.0 презентовала масштабное обновление Дії – более 10 новых электронных услуг.

Задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы ФЛП , посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды — все это теперь можно сделать на портале и в приложении «Ді».

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