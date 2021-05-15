Как пройти сверку по уплате налогов ГНС

Государственная налоговая служба Украины приглашает налогоплательщиков пройти сверку по уплате налогов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГНС.

Что это даст. Плательщики могут убедиться в отсутствии задолженности перед бюджетом, а в случае ее наличия – предотвратить дальнейшее накопление, вовремя оплатив долг.

Проверить состояние расчетов с бюджетом граждане могут:

в Центрах обслуживания плательщиков по месту регистрации (налогового адреса),

или воспользовавшись электронными сервисами налоговой службы: в меню «Состояние расчетов с бюджетом» личной части Электронного кабинета.

Если физическое лицо – налогоплательщик изменил личные регистрационные данные, а именно: фамилия, имя, отчество, место жительства (налоговый адрес) и тому подобное, то такой плательщик обязан уведомить контролирующие органы об изменении данных в течение 1 месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи в контролирующие органы Заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов (Форма № 5 ДР) или Заявления о внесении изменений в отдельный реестр Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков в отношении физических лиц, которые учитываются по серии и/или номеру паспорта (Форма № 5 ДРП).

Внесение изменений в Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков путем подачи заявления по форме № 5 ДР:

лично или через законного представителя в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту жительства), а в случае изменения места жительства – в контролирующий орган по новому месту жительства. Физические лица, временно находящиеся за пределами населенного пункта проживания, подают указанные заявления лично или через представителя в любой контролирующий орган;

средствами электронного сервиса «Электронный кабинет плательщика» на официальном веб-портале ГНС , с использованием квалифицированной электронной подписи.

Заявление по форме № 5 ДРП подается лично или через законного представителя в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту жительства), а в случае изменения места жительства – в контролирующий орган по новому месту жительства.

Если не обновить свои личные данные, физическое лицо – плательщик налогов может столкнуться с несогласованностью при подаче отчетности, лишает себя возможности вовремя получать напоминания от налоговых органов относительно обязательных налогов, сборов (других платежей) или наличия налогового долга, что приведет к дальнейшему начислению штрафных санкций.

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