Как пройти сверку по уплате налогов ГНС

Государственная налоговая служба Украины приглашает налогоплательщиков пройти сверку по уплате налогов.
Об этом говорится в сообщении на сайте ГНС.
Что это даст. Плательщики могут убедиться в отсутствии задолженности перед бюджетом, а в случае ее наличия – предотвратить дальнейшее накопление, вовремя оплатив долг.
Проверить состояние расчетов с бюджетом граждане могут:
Если физическое лицо – налогоплательщик изменил личные регистрационные данные, а именно: фамилия, имя, отчество, место жительства (налоговый адрес) и тому подобное, то такой плательщик обязан уведомить контролирующие органы об изменении данных в течение 1 месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи в контролирующие органы Заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов (Форма № 5 ДР) или Заявления о внесении изменений в отдельный реестр Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков в отношении физических лиц, которые учитываются по серии и/или номеру паспорта (Форма № 5 ДРП).
Внесение изменений в Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков путем подачи заявления по форме № 5 ДР:
Заявление по форме № 5 ДРП подается лично или через законного представителя в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту жительства), а в случае изменения места жительства – в контролирующий орган по новому месту жительства.
Если не обновить свои личные данные, физическое лицо – плательщик налогов может столкнуться с несогласованностью при подаче отчетности, лишает себя возможности вовремя получать напоминания от налоговых органов относительно обязательных налогов, сборов (других платежей) или наличия налогового долга, что приведет к дальнейшему начислению штрафных санкций.
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