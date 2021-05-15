0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Как пройти сверку по уплате налогов ГНС

Как пройти сверку по уплате налогов ГНС

Государственная налоговая служба Украины приглашает налогоплательщиков пройти сверку по уплате налогов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГНС.

Что это даст. Плательщики могут убедиться в отсутствии задолженности перед бюджетом, а в случае ее наличия – предотвратить дальнейшее накопление, вовремя оплатив долг.

Проверить состояние расчетов с бюджетом граждане могут:

  • в Центрах обслуживания плательщиков по месту регистрации (налогового адреса),
  • или воспользовавшись электронными сервисами налоговой службы: в меню «Состояние расчетов с бюджетом» личной части Электронного кабинета.

Если физическое лицо – налогоплательщик изменил личные регистрационные данные, а именно: фамилия, имя, отчество, место жительства (налоговый адрес) и тому подобное, то такой плательщик обязан уведомить контролирующие органы об изменении данных в течение 1 месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи в контролирующие органы Заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов (Форма № 5 ДР) или Заявления о внесении изменений в отдельный реестр Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков в отношении физических лиц, которые учитываются по серии и/или номеру паспорта (Форма № 5 ДРП).

Внесение изменений в Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков путем подачи заявления по форме № 5 ДР:

  • лично или через законного представителя в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту жительства), а в случае изменения места жительства – в контролирующий орган по новому месту жительства. Физические лица, временно находящиеся за пределами населенного пункта проживания, подают указанные заявления лично или через представителя в любой контролирующий орган;
  • средствами электронного сервиса «Электронный кабинет плательщика» на официальном веб-портале ГНС, с использованием квалифицированной электронной подписи.

Заявление по форме № 5 ДРП подается лично или через законного представителя в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту жительства), а в случае изменения места жительства – в контролирующий орган по новому месту жительства.

Если не обновить свои личные данные, физическое лицо – плательщик налогов может столкнуться с несогласованностью при подаче отчетности, лишает себя возможности вовремя получать напоминания от налоговых органов относительно обязательных налогов, сборов (других платежей) или наличия налогового долга, что приведет к дальнейшему начислению штрафных санкций.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.