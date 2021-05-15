Украинское водительское удостоверение можно обменять на британское без экзаменов

20 мая вступил в силу Акт «The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021». Отныне Украина включена в перечень так называемых «определенных стран».

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Что это значит: отныне каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании на законных основаниях, сможет обменять свое украинское водительское удостоверение определенных категорий на британский аналог без необходимости получения временного британского водительского удостоверения, а также сдачи теоретического и практического экзаменов.

«Вступает в силу документ «The Driving Licences Order 202 », согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, сможет обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов! В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине», – сказал Арсен Аваков.

Это позволит гражданам Украины, проживающим в Великобритании, сохранить финансовые и временные ресурсы.

Несколько важных моментов:

с момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю необходимо обменять свое удостоверение;

процедура обмена может быть применена как до, так и после истечения указанного срока.

Информация о процедуре обмена водительских удостоверений доступна по ссылке..

В МВД отмечают, что в настоящее время Украина работает над введением аналогичных условий обмена водительских удостоверений граждан Великобритании, проживающих в нашем государстве.

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