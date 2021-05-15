В марте доля проблемных кредитов сократилась

В марте доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,43 п.п. до 39,93% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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По состоянию на 1 апреля общий объем выданных кредитов сократился на 692 млн гривен до 1,058 трлн гривен. Из них неработающие кредиты составили 422,603 млрд гривен (-4,9 млрд гривен к предыдущему месяцу).

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя в группах банков:

в ПриватБанке — на 1,01 п.п. до 72,53%,

в банках с частным капиталом — на 0,7 п.п. до 13,17%.

При этом в госбанках этот показатель сократился на 0,29 п.п. до 56,36%. В иностранных банковских группах доля неработающих кредитов сократилась на 0,17 п.п. до 27,28%.

В 2020 году доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021).