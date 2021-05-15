0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

В марте доля проблемных кредитов сократилась

В марте доля проблемных кредитов сократилась

В марте доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,43 п.п. до 39,93% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Читайте также: Банки снизили кредитные ставки для населения в гривне, но повысили в валюте

По состоянию на 1 апреля общий объем выданных кредитов сократился на 692 млн гривен до 1,058 трлн гривен. Из них неработающие кредиты составили 422,603 млрд гривен (-4,9 млрд гривен к предыдущему месяцу).

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя в группах банков:

  • в ПриватБанке — на 1,01 п.п. до 72,53%,
  • в банках с частным капиталом — на 0,7 п.п. до 13,17%.

При этом в госбанках этот показатель сократился на 0,29 п.п. до 56,36%. В иностранных банковских группах доля неработающих кредитов сократилась на 0,17 п.п. до 27,28%.

В 2020 году доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021).

По материалам Фондовый Мир
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.