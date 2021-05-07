Банки снизили кредитные ставки для населения в гривне, но повысили в валюте

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2021 года в национальной валюте составляли 34,0% годовых. По сравнению мартом ставки снизились на 0,4 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,5 п.п. до 7,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в апреле выросли с 8,3% до 8,8% годовых, по валютным выросли с 4,3% до 4,9%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,8% до 969 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,0% до 208 млрд гривен, предприятий – вырос на 2,1% до 751 млрд гривен.





Таблица: РБК-Украина

Отметим, по данным НБУ, в конце I квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидания прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

Справка Finance.ua:

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. до 7,5% годовых.

Позитивные настроения банков относительно динамики кредитования в 4 квартале 2020 года сохранились в конце I квартала текущего года.

В 2021 году наблюдалось оживление кредитования, именно в сегменте малого и среднего бизнеса ( МСБ ) был зафиксирован наибольший прирост.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.