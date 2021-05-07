Банки снизили кредитные ставки для населения в гривне, но повысили в валюте

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2021 года в национальной валюте составляли 34,0% годовых. По сравнению мартом ставки снизились на 0,4 п.п.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,5 п.п. до 7,7% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий в апреле выросли с 8,3% до 8,8% годовых, по валютным выросли с 4,3% до 4,9%.
Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,8% до 969 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,0% до 208 млрд гривен, предприятий – вырос на 2,1% до 751 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Отметим, по данным НБУ, в конце I квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидания прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривенВчера, 12:00 - 1561 40
Твит Маска обвалил bitcoin на 17%Вчера, 10:11 - 1626 21
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладамПозавчера, 13:00 - 14146 9
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»Вчера, 11:02 - 1368 5
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Вчера, 18:35 - 348 3
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 7511 1
Твит Маска обвалил bitcoin на 17%Вчера, 10:11 - 1626 21
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривенВчера, 12:00 - 1561 40
Статистика цен на новостройки пригорода Киева (инфографика)Вчера, 14:00 - 1378 1
Зеленский подписал законы о льготной растаможке «еврономеров»Вчера, 11:02 - 1368 5
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронВчера, 16:50 - 113
Украина планирует запустить в космос семь спутниковПозавчера, 10:23 - 179
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2380
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2473 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 744