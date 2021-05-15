Степанова уволили с должности главы Минздрава

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании во вторник уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.
За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата.
Фото: Украинская правда
Напомним, 14 мая в Верховную Раду поступило представление Премьер-министра об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление руководителя правительства об отставке Степанова: «за» проголосовало 7 народных депутатов, столько же воздержались, один высказался против.
Комитет рекомендовал Верховной Раде путем голосования определиться относительно отставки Степанова с должности министра здравоохранения.
Отметим, Верховная Рада Украины сегодня, 18 мая, также уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
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