На Киевщине отремонтируют аварийный мост

В Киевской области по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» проводят капитальный ремонт моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения С101421/Київ-Чоп/-Юрив-Сытняки, который последние годы находился в аварийном состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
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«Последние годы сооружение находилось в аварийном состоянии. Местные жители вынуждены были делать объезд на несколько десятков километров», – отметил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Отмечается, что на объекте, расположенном на участке км 2+000 – км 2+055 дороги общего пользования местного значения С101421/Київ-Чоп/-Юрив-Сытняки, по состоянию на май уже провели ремонт опор моста и замену пролетных конструкций (металлических балок), обустроили монолитные железобетонные переходные плиты, мостовые и дорожные плиты, сделали дорожное покрытие и средства организации дорожного движения. К концу лета объект планируется завершить.
Общая стоимость работ составляет 19 546,919 тыс. грн, из них 18 046,919 тыс. грн было профинансировано за счет субвенции из государственного бюджета в 2020 году, остальные 1 500,000 тыс. грн. будут профинансированы в 2021 году.
По словам Володина, всего в 2021 году по программе «Большого строительства» планируется отремонтировать 9 мостов на территории региона.
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