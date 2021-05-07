К 2030 году каждый шестой работающий украинец будет фрилансером - исследование

Присутствие интернета, развитие инструментов для удаленной работы, возможность поиска специалистов без географических привязок позволяет фрилансу активно развиваться.
По данным сервиса удаленной работы Freelancehunt, с 2008 по 2016-й объем заказов на фрилансе ежегодно удваивался, а уже в этом году количество пользователей перешагнет отметку в миллион.
«Все больше украинцев присматривается к гибридным форматам работе, которая подразумевает более свободный график и комбинирование удаленной и офисной работы в разных пропорциях, – отмечает основатель сервиса Freelancehunt Олег Топчий. – Согласно нашим опросам, для 40% исполнителей главным преимуществом является отсутствие начальника, а больше половины называют фриланс основным источником дохода».
Статистика:
Инфографика: Freelancehunt
Волна развития фриланса наблюдается и в других странах:
Двигателем рынка самозанятых специалистов становится gig economy – модель экономики, которая предполагает свободную и краткосрочную форму занятости.
«Рабочий день становится более гибким. Технологии позволяют делать больше за меньшее количество времени и выполнять более разноплановые задачи, – говорит Олег Топчий. – Как следствие, специалисты смогут работать одновременно на несколько компаний. Сейчас такое практикуют, например, SEO и SMM-специалисты. В будущем график работы специалиста может быть подстроен под нескольких работодателей, учитывая постоянное место работы и фриланс-задания».
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение МинэнергоВчера, 14:00 - 6784 35
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладамВчера, 13:00 - 10413 4
"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 20 гривенОколо часа назад - 355 3
77% украинцев поддерживают проведение «земельного» референдума (опрос)Вчера, 17:21 - 371 3
Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жильеВчера, 14:33 - 322 3
Названы условия повышения гарантированной суммы по вкладамВчера, 13:00 - 10413 4
Подорожания электроэнергии не избежать — объяснение МинэнергоВчера, 14:00 - 6784 35
Как будет выглядеть самый большой и самый практичный Renault Logan 2022 (фото)8 ч. назад - 2798
Украинцы бьют рекорды по продаже валюты: банки скупили максимальную сумму за шесть летВчера, 19:42 - 2240 1
В Viber появилась новая функция для защиты от спама12 ч. назад - 1684 1
Украина планирует запустить в космос семь спутниковВчера, 10:23 - 143
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2168
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2399 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 719
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 914