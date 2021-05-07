0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

К 2030 году каждый шестой работающий украинец будет фрилансером - исследование

К 2030 году каждый шестой работающий украинец будет фрилансером - исследование

Присутствие интернета, развитие инструментов для удаленной работы, возможность поиска специалистов без географических привязок позволяет фрилансу активно развиваться.

По данным сервиса удаленной работы Freelancehunt, с 2008 по 2016-й объем заказов на фрилансе ежегодно удваивался, а уже в этом году количество пользователей перешагнет отметку в миллион.

«Все больше украинцев присматривается к гибридным форматам работе, которая подразумевает более свободный график и комбинирование удаленной и офисной работы в разных пропорциях, – отмечает основатель сервиса Freelancehunt Олег Топчий. – Согласно нашим опросам, для 40% исполнителей главным преимуществом является отсутствие начальника, а больше половины называют фриланс основным источником дохода».

Статистика:

  • сегодня на 700 000 исполнителей приходится 280 000 заказчиков;
  • за последние 7 лет ежегодный прирост внештатных специалистов составлял от 33 до 57%;
  • при сохранении динамики, к 2030 году количество фрилансеров может приблизиться к 4 миллионам, что составит 16% работоспособного населения страны. В итоге каждый шестой украинец будет работать в формате самостоятельной занятости.


Инфографика: Freelancehunt

Волна развития фриланса наблюдается и в других странах:

  • в Британии, Нидерландах и Франции прирост внештатных сотрудников уже превышает спрос на штатных работников;
  • согласно данным Ассоциации независимых и самозанятых профессионалов (IPSE), с 2000 по 2014 год количество фрилансеров в Европе выросло двукратно. В итоге «свободные художники» стали самой быстрорастущей группой на рынке труда ЕС;
  • похожая ситуация происходит в США, сегодня каждый третий работающий американец является фрилансером, а через семь лет на самостоятельную занятость перейдет каждый второй.

Двигателем рынка самозанятых специалистов становится gig economy – модель экономики, которая предполагает свободную и краткосрочную форму занятости.

«Рабочий день становится более гибким. Технологии позволяют делать больше за меньшее количество времени и выполнять более разноплановые задачи, – говорит Олег Топчий. – Как следствие, специалисты смогут работать одновременно на несколько компаний. Сейчас такое практикуют, например, SEO и SMM-специалисты. В будущем график работы специалиста может быть подстроен под нескольких работодателей, учитывая постоянное место работы и фриланс-задания».

Справка Finance.ua:

  • Фриланс-биржа Freelancehunt опросила 2183 зарегистрированных на платформе программистов и на основании полученных данных составила портрет украинского разработчика.
  • По результатам опроса платежной платформы Payoneer, украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $ 650 до $ 2100.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.