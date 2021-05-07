К 2030 году каждый шестой работающий украинец будет фрилансером - исследование

Присутствие интернета, развитие инструментов для удаленной работы, возможность поиска специалистов без географических привязок позволяет фрилансу активно развиваться.

По данным сервиса удаленной работы Freelancehunt, с 2008 по 2016-й объем заказов на фрилансе ежегодно удваивался, а уже в этом году количество пользователей перешагнет отметку в миллион.

«Все больше украинцев присматривается к гибридным форматам работе, которая подразумевает более свободный график и комбинирование удаленной и офисной работы в разных пропорциях, – отмечает основатель сервиса Freelancehunt Олег Топчий. – Согласно нашим опросам, для 40% исполнителей главным преимуществом является отсутствие начальника, а больше половины называют фриланс основным источником дохода».

Статистика:

сегодня на 700 000 исполнителей приходится 280 000 заказчиков;

за последние 7 лет ежегодный прирост внештатных специалистов составлял от 33 до 57%;

при сохранении динамики, к 2030 году количество фрилансеров может приблизиться к 4 миллионам, что составит 16% работоспособного населения страны. В итоге каждый шестой украинец будет работать в формате самостоятельной занятости.



Инфографика: Freelancehunt

Волна развития фриланса наблюдается и в других странах:

в Британии, Нидерландах и Франции прирост внештатных сотрудников уже превышает спрос на штатных работников;

согласно данным Ассоциации независимых и самозанятых профессионалов ( IPSE ), с 2000 по 2014 год количество фрилансеров в Европе выросло двукратно. В итоге «свободные художники» стали самой быстрорастущей группой на рынке труда ЕС;

), с 2000 по 2014 год количество фрилансеров в Европе выросло двукратно. В итоге «свободные художники» стали самой быстрорастущей группой на рынке труда ЕС; похожая ситуация происходит в США , сегодня каждый третий работающий американец является фрилансером, а через семь лет на самостоятельную занятость перейдет каждый второй.

Двигателем рынка самозанятых специалистов становится gig economy – модель экономики, которая предполагает свободную и краткосрочную форму занятости.

«Рабочий день становится более гибким. Технологии позволяют делать больше за меньшее количество времени и выполнять более разноплановые задачи, – говорит Олег Топчий. – Как следствие, специалисты смогут работать одновременно на несколько компаний. Сейчас такое практикуют, например, SEO и SMM-специалисты. В будущем график работы специалиста может быть подстроен под нескольких работодателей, учитывая постоянное место работы и фриланс-задания».

Справка Finance.ua:

Фриланс-биржа Freelancehunt опросила 2183 зарегистрированных на платформе программистов и на основании полученных данных составила портрет украинского разработчика.

По результатам опроса платежной платформы Payoneer, украинские фрилансеры в среднем зарабатывают от $ 650 до $ 2100.

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