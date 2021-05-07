Правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс

Кабинет Министров на внеочередном заседании одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, направленные на сбалансирование бюджетных поступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Основной целью этих изменений является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Достичь этого мы планируем путем: противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создания прозрачной конкурентной среды, повышения эффективности использования экономических ресурсов страны», – пояснил во время представления законопроекта Министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, что Налоговым кодексом правительства предоставляется право внесения в парламент до 1 июня, в случае необходимости, законопроекта о ставках налогообложения, определенных в абсолютных значениях (акцизного налога, экологического налога и рентной платы) с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции.

Фактически такие изменения являются ресурсными нормами и направлены на сбалансированность бюджетных поступлений.

Принятие и реализация положений законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере более 60 млрд грн в год, в том числе за счет:

приведение абсолютных значений размеров ставок налогов в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей;

повышение эффективности взимания рентных платежей по добыче полезных ископаемых и акцизного налога;

противодействие «скруткам», невозврату валютной выручки;

повышение полноты уплаты налогов и эффективности администрирования налогового долга.

Законопроект содержит и ряд норм, направленных на улучшение условий ведения бизнеса.

Также для предпринимателей и граждан законопроєктом предложено освобождение от НДФЛ средств государственной поддержки, полученной не напрямую из бюджета, а от Фонда развития предпринимательства или Фонда развития инноваций (государственные программы «Доступная ипотека 7%» и «Доступные кредиты 5-7-9%»).

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