Правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс

Кабинет Министров на внеочередном заседании одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, направленные на сбалансирование бюджетных поступлений.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Основной целью этих изменений является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Достичь этого мы планируем путем: противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создания прозрачной конкурентной среды, повышения эффективности использования экономических ресурсов страны», – пояснил во время представления законопроекта Министр финансов Сергей Марченко.
Напомним, что Налоговым кодексом правительства предоставляется право внесения в парламент до 1 июня, в случае необходимости, законопроекта о ставках налогообложения, определенных в абсолютных значениях (акцизного налога, экологического налога и рентной платы) с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции.
Фактически такие изменения являются ресурсными нормами и направлены на сбалансированность бюджетных поступлений.
Принятие и реализация положений законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере более 60 млрд грн в год, в том числе за счет:
Законопроект содержит и ряд норм, направленных на улучшение условий ведения бизнеса.
Также для предпринимателей и граждан законопроєктом предложено освобождение от НДФЛ средств государственной поддержки, полученной не напрямую из бюджета, а от Фонда развития предпринимательства или Фонда развития инноваций (государственные программы «Доступная ипотека 7%» и «Доступные кредиты 5-7-9%»).
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