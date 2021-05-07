Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за апрель 2021 года выросли на 0,4%. Однако за последний год тарифы поднялись на 26,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Как изменились тарифы:
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Отопление и горячая вода подешевели за апрель на 1,5%, однако за год тарифы выросли на 14,8%.
Напомним, ранее по состоянию на 1 марта долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги составил 82,1 млрд грн. Наибольшие долги накопились традиционно за газ и горячую воду, наименьший долг – за вывоз мусора.
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