Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за апрель 2021 года выросли на 0,4%. Однако за последний год тарифы поднялись на 26,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как изменились тарифы:

по данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за апрель выросли на 1,1% (за год – на 5,6%);

на водоснабжение – за месяц не изменились (за год выросли на 11,5%);

на канализацию – не изменились за апрель (за год выросли на 18,7%);

на содержание жилья и придомовых территорий тоже изменений не произошло (за год – выросли на 2,4%);

цены на электроэнергию, по данным Госстата, также не изменились (за год – выросли на 36,6%);

на природный газ выросли на 2,3 (за год – выросли на 89,9%).

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Отопление и горячая вода подешевели за апрель на 1,5%, однако за год тарифы выросли на 14,8%.

Напомним, ранее по состоянию на 1 марта долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги составил 82,1 млрд грн. Наибольшие долги накопились традиционно за газ и горячую воду, наименьший долг – за вывоз мусора.

Справка Finance.ua:

В начале мая президент Украины подписал закон, который автоматически переведет жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договоры с поставщиками коммунальных услуг.