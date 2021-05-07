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Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год

Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за апрель 2021 года выросли на 0,4%. Однако за последний год тарифы поднялись на 26,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как изменились тарифы:

  • по данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за апрель выросли на 1,1% (за год – на 5,6%);
  • на водоснабжение – за месяц не изменились (за год выросли на 11,5%);
  • на канализацию – не изменились за апрель (за год выросли на 18,7%);
  • на содержание жилья и придомовых территорий тоже изменений не произошло (за год – выросли на 2,4%);
  • цены на электроэнергию, по данным Госстата, также не изменились (за год – выросли на 36,6%);
  • на природный газ выросли на 2,3 (за год – выросли на 89,9%).

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Отопление и горячая вода подешевели за апрель на 1,5%, однако за год тарифы выросли на 14,8%.

Напомним, ранее по состоянию на 1 марта долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги составил 82,1 млрд грн. Наибольшие долги накопились традиционно за газ и горячую воду, наименьший долг – за вывоз мусора.

Справка Finance.ua:

  • В начале мая президент Украины подписал закон, который автоматически переведет жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договоры с поставщиками коммунальных услуг.
  • Также с 1 мая в Украине изменили правила начисления субсидий. Те, кто положил в банк большую сумму под проценты или купил иностранную валюту, с субсидией могут распрощаться.
По материалам Finance.UA
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