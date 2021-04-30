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Минюст выставил на аукцион еще две исправительные колонии

Минюст выставил на аукцион еще две исправительные колонии

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в рамках «Большой приватизации тюрем» на аукцион выставили две колонии. Речь идет о Львовской исправительной колонии № 48 и Южной исправительной колонии № 51.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По его словам, торги должны состояться уже 3 июня 2021 года.

«Несколько лет назад, когда учреждение еще функционировало, оно было наполнено всего на 40%. Поэтому Минюст принял управленческое решение о целесообразности консервации ГУ „Львовская исправительная колония (№ 48)“ — с января 2018 года она не выполняет правоприменительные и правоохранительные функции», — рассказал министр.

Малюська отметил, что всех осужденных тогда перевели в другие учреждения исполнения наказаний с соответствующим режимом. Но, несмотря на консервацию объекта средства на его содержание продолжали тратиться из государственного бюджета.

«Именно поэтому сейчас мы выставляем это учреждение на аукцион, предлагаем инвесторам приобрести себе объект со всеми подведенными коммуникациями», — сказал глава министерства.

Львовская исправительная колония № 48 идет на приватизацию двумя лотами: первый — объекты недвижимости, расположенные на земельном участке 10,6 га, со стартовой ценой 132,7 млн гривен; второй — недвижимое имущество, расположенное на 3 га земли, со стартовой ценой 3,4 млн гривен.

Глава Минюста обратил внимание, что исправительная колония находится прямо в центре Львова.

«Это могут быть и жилые застройщики, и девелоперы коммерческой недвижимости. Львов — туристический город, поэтому здесь вполне может быть построен, например, туристический центр, гостиница или спортивный комплекс», — добавил он.

Напомним, в марте Малюська сообщил, что в стране планируют продать до 25 тюрем. В бюджет пойдет 30% выручки от продаж.

По материалам РБК-Украина
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