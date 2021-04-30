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В Минздраве рассказали, какие вакцины получит Украина в этом месяце

В Минздраве рассказали, какие вакцины получит Украина в этом месяце

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина до 20 мая должна получить около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Министр заявил, до 20 мая Минздрав ожидает поставки до 500 тысяч доз Pfizer, а позже в мае Украина должна получить 1 млн доз вакцин производства Sinovac.

«Сегодня провел встречу с владельцем Serum Institute (Индийский институт сыворотки, который производит вакцину AstraZeneca). Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин. По меньшей мере 500 тысяч доз ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 млн доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX», — рассказал министр.

Степанов также добавил, что партнеры Украины, с которыми страна заключила контракты, в мае-июле «существенно увеличат поставки», что позволит ускорить вакцинацию.

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По материалам НВ
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