0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Bentley полностью перейдет на выпуск электромобилей к 2025 году

Bentley полностью перейдет на выпуск электромобилей к 2025 году

Буквально за пару лет рынок автомобилей и техники сильно изменился. Теперь в почёте не тысячесильные монстры на высокооктановом топливе, а мощные электрокары. Пример тому – производитель элитных автомобилей Bentley, который собирается полностью отказаться от бензиновых двигателей уже через несколько лет.

Генеральный директор автомобильного бренда Bentley Адриан Холлмарк (Adrian Hallmark) поделился планами развития автоконцерна с журналом CAR Magazine.

По словам директора, компания не собирается долго тестировать новые технологии и сделает всё, чтобы в скором времени перевести весь модельный ряд на электрическую тягу. Первым в новом семействе должен стать внедорожник Bentley Electro-luxe.

Чтобы ускорить процесс перехода на новую платформу, Bentley воспользуется наработками Audi и будет строить автомобили на базе технологии Artemis под контролем концерна Volkswagen Group.

Холлмарк считает, что концепция электромобилей соответствует фирменному стилю производителя эксклюзивных автомобилей — тихий, легкий, мощный и изысканный Bentley.

На данный момент инженеры обеспокоены размерами и весом литиевых батарей, поэтому новые автомобили приходится разрабатывать с поправками на снижение веса конструкции и улучшение аэродинамических качеств.

Первым электромобилем компании может стать внедорожник, который, вероятно, дебютирует после гибридных моделей Flying Spur и Continental GT во второй половине 2021 года.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.