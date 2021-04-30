Bentley полностью перейдет на выпуск электромобилей к 2025 году

Буквально за пару лет рынок автомобилей и техники сильно изменился. Теперь в почёте не тысячесильные монстры на высокооктановом топливе, а мощные электрокары. Пример тому – производитель элитных автомобилей Bentley, который собирается полностью отказаться от бензиновых двигателей уже через несколько лет.
Генеральный директор автомобильного бренда Bentley Адриан Холлмарк (Adrian Hallmark) поделился планами развития автоконцерна с журналом CAR Magazine.
По словам директора, компания не собирается долго тестировать новые технологии и сделает всё, чтобы в скором времени перевести весь модельный ряд на электрическую тягу. Первым в новом семействе должен стать внедорожник Bentley Electro-luxe.
Чтобы ускорить процесс перехода на новую платформу, Bentley воспользуется наработками Audi и будет строить автомобили на базе технологии Artemis под контролем концерна Volkswagen Group.
Холлмарк считает, что концепция электромобилей соответствует фирменному стилю производителя эксклюзивных автомобилей — тихий, легкий, мощный и изысканный Bentley.
На данный момент инженеры обеспокоены размерами и весом литиевых батарей, поэтому новые автомобили приходится разрабатывать с поправками на снижение веса конструкции и улучшение аэродинамических качеств.
Первым электромобилем компании может стать внедорожник, который, вероятно, дебютирует после гибридных моделей Flying Spur и Continental GT во второй половине 2021 года.
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