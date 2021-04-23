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Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс — Устенко

Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс — Устенко

Президент Украины Владимир Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста экономики на уровне 5% плюс, заявляет советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Во время встречи с членами Американо-украинского делового совета (US-Ukraine Business Council) со штаб-квартирами в Киеве и Вашингтоне, в которой приняли участие около 130 членов бизнес-ассоциации, Устенко отметил, что украинская экономика выходит на траекторию устойчивого роста.

В частности, по его словам, на этот год прогнозируется рост ВВП в пределах 4,5%.

«Однако Президент Зеленский ставит задачу по выходу на траекторию устойчивого роста на уровне 5% плюс, что соответствует необходимому уровню для эффективной борьбы с бедностью», – сказал советник.

По словам Устенко, рост украинской экономики в этом году будет поддерживаться увеличением внутреннего потребления, инвестиционной активностью, программами государственной поддержки, а также благоприятной конъюнктурой на мировых рынках.

Устенко отдельно подчеркнул, что Президент и его команда ставят в приоритет улучшение качества бизнес-климата в Украине.

«А это невозможно без решения вопросов обеспечения прав собственности и судебной реформы. Соответствующие законодательные инициативы уже направлены в Верховную Раду, а еще часть будет внесена в парламент в ближайшее время», – отметил Устенко.

Он также отметил цель главы государства по деолигархизации украинской экономики. «В настоящее время в президентской команде идет активное обсуждение ряда законов, которые призваны уменьшить колоссальное влияние олигархов на страну, годами блокирующее ее развитие», – отметил Устенко.

Советник Президента отдельно акцентировал внимание на недавнем размещении Украиной еврооблигаций на 1,25 млрд долларов под 6,875% годовых. По его словам, это свидетельствует о доверии к украинской власти со стороны международных инвесторов, а также о позитивных ожиданиях по развитию страны.

«Украина рассчитывает на поддержку со стороны американского бизнеса и приглашает инвесторов», – сказал Устенко.

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По материалам УКРИНФОРМ
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